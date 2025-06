【マインクラフト新作おもちゃ】 10月下旬 発売予定 6月10日 予約受付開始

インフォレンズは、「マインクラフト」関連の新作おもちゃを10月下旬に発売する。6月10日に予約受付を開始した。自宅でゲームセンター気分を味わえるおもちゃが6種ラインナップされている。

今回発売が決定した製品はゲーム内のブロックを模した景品を取って遊べる「クレーンゲーム」(9,350円)、ボールを跳ね上げてゴールに入れる「バスケットボールゲーム」(4,950円)、「エアホッケー」(5,500円)、「ピンボール ミニ」(3,300円)、「ピンボール」(13,200円)、「ピンボール デラックス」(38,500円)の6種。それぞれ「マインクラフト」のロゴや草ブロックのような緑色が基調となっており、モブの姿なども描かれている。

クレーンゲーム:9,350円

バスケットボールゲーム:4,950円

エアホッケー:5,500円

ピンボール ミニ:3,300円

ピンボール:13,200円

ピンボール デラックス:38,500円

【Minecraft Arcade Claw Crane (MC014BCS) - Product Demo】【Minecraft Arcade Basketball (MC802CS) - Product Demo】

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.