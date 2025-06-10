Â©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¡¢É×¡¦KENJI03¡Ê40¡Ë¤äËå¡¦misono¡Ê40¡Ë¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Öµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬9Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBACK-ON¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦KENJI03¡Ê40¡Ë¤äËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îmisono¡Ê40¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡õÉ×¤äËå¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¸öÅÄ¡£
É×¡¦KENJI03¤äËå¡¦misono¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡9Æü¤Ï¡¢¡Ö¤ß¡¼¤â¤¬¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥Æ¥¤¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆüÍËÆüÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤ß¡¼¤â¡×¤È¸Æ¤ÖËå¤Îmisono¤ä¡¢É×¤ÎKENJI03¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ß¡¼¥â¤Î²ÎÀ¼Ä°¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£ ¤ä¤Ã¤Ñ¤¨¤¨À¼¤·¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡¼¡¼¡ª¡ªÇú ¿ÈÆâ¤Ç¤¹¤¬¡ªmisono¤Ç¤·¤¿¤ï¡Ä²ÎÀ¼¤¬¡£¾Ð¾Ð »ä¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤¤¹â²»¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤ò²þ¤á¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¤¢¤¿¤·¤âÁá¤¯¥Ä¥¢¡¼¤ä¤ê¤¿¤¤¡¼¡ª¡×¤È¡¢misono¤Î²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿´¶ÁÛ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÇ¶¯»ÐËå¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Öµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤®¤ë¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë