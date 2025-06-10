ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤¬20²¯kW¤òÆÍÇË¡½Ãæ¹ñ
¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶èÆîÀ¾Éô¤Î¥Ñ¥ß¡¼¥ë¹â¸¶¤Ç¤ÏÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑÉ÷¼Ö¤ÎÄ¾·Â195¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âµÚ¤Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÅ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¾ËÌÃÏ°è¤ÇÉ¸¹â¤¬ºÇ¤â¹â¤¤É÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤¢¤ë±¨³æÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó5²¯4000Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¡ÊkWh¡Ë¤ÎÈ¯ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£»³Åì¾ÊÍé½£ÏÑ³¤°è¤Ç¤Ï³¤ÍÎ´Ä¶¤Î¹â±öÌ¸¤ä¶¯¤¤³¤Î®¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤Ã¤¿·úÀß¾å¤Îº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¹º´ðÁÃ·¿³¤¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ÍÆÎÌ¤¬·ÏÅýÀÜÂ³¤·¡¢È¯ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï°ú¤Â³¤¹âÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
4·îËö»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï20²¯kW¤òÄ¶¤¨¡¢20¡¥17²¯kW¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñ²È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶É¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»°¶®¥À¥àÌó90¸ÄÊ¬¤ÎÁíÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ËÁêÅö¤·¡¢Á°Ç¯Èæ58¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤ÁÉ÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï·×15¡¥3²¯kW¤ËÃ£¤·¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¿·µ¬ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï3¡¥73²¯kW¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç3²¯kW¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î¿·µ¬Áý²ÃÊ¬¤Î50¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÅÎÏ·ÏÅýÄ´À°Ç½ÎÏºÇÅ¬²½ÆÃÊÌ¹ÔÆ°¼Â»Ü·×²è¡Ê2025-27Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´À°Ç½ÎÏ¤Î·úÀß¤ÈºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢25¡Á27Ç¯¤Ë¤ÏËèÇ¯Ê¿¶Ñ2²¯kW°Ê¾å¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¿·µ¬Áý²ÃÊ¬¤Î¹çÍýÅª¤Ê¾ÃÈñ¡¦ÍøÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÍøÍÑÎ¨¤ò90¡ó°Ê¾å¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë