³ÚÅ·¡¢2020Ç¯¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥È¤ò³ÍÆÀ¡ª¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï10Æü¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê34ºÐ¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¤¥È¤Ï2017Ç¯¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2018Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£2020Ç¯¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë¤Ï22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¤¥È¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î³§¤µ¤ó¡¢»ä¤ò¿®¤¸¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤È¤â¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìËÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÁá¤¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ø¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥È¡ÊLuke Voit¡ËÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ù
¢£ ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ÆâÌî¼ê
¢£ À¸Ç¯·îÆü¡§1991Ç¯2·î13ÆüÀ¸¡Ê34ºÐ¡Ë
¢£ ½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ
¢£ ÅêÂÇ¡§±¦Åê±¦ÂÇ
¢£ ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§188cm/117kg
¢£ µåÎò¡§¥é¥Õ¥¡¥¤¥¨¥Ã¥È¹âÅù³Ø¹»¡Á¥ß¥º¡¼¥ê½£Î©Âç³Ø¡Á¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Á¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Á¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Á¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Á¥¥ó¥¿¥Ê¥í¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Á³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹
¢£ ¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»À®ÀÓ¡§508»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.253¡¡95ËÜÎÝÂÇ¡¡276ÂÇÅÀ