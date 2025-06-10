ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê¤Î²ñÄ¹¤ËËÅÄ¾ÏÃË»á½¢Ç¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½¤Ë¡ª¡×
8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê¡×¤Î²ñÄ¹¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÈÎÇä¤äÊÝ¸±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶È³¦¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë166¤ÎÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£ÀÇÀ©¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¡¢À¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿Áí²ñ¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñÄ¹¤¬¤«¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê¡¡ËÅÄ¾ÏÃË ¿·²ñÄ¹
¡Ö¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½¤Ë¡ª¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ê¹ç¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö²ñµÄ½ê¤Ï¤³¤ì¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÅÄ»á¤ÏÄÌ»»¤Ç¤ª¤è¤½7Ç¯Ì³¤á¤¿¼«¹©²ñ²ñÄ¹¤ò2023Ç¯Ëö¤ËÂàÇ¤¤·¡¢º£²ó¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£