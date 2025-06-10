Æ£°æ²ÆÎø¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ëÉ×¤È¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡É2¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI¡¡Don't¡¡Like¡¡Mondays.¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢YU¡Ê36¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Ö²Ð¤ò¸«¤¿Æü¡£´¶Æ°¤·¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ£°æ¡£¡Ö¾¯¤·È©´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤È¤â¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ×¤È¸å¤í»Ñ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î¼Ì¿¿¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤ÆDM¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤Î¤ÇºÜ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í»Ñ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¸å¤í»Ñ³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£