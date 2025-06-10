³Á°ÂËÜÅ¹¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï1¡óÁý±×¤Ø
¡¡³Á°ÂËÜÅ¹ <2294> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬6·î10ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ31.1¡ó¸º¤Î15.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢26Ç¯4·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ0.8¡óÁý¤Î15.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë2-4·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ80.7¡ó¸º¤Î0.7²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.3¡ó¢ª0.8¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë2-4·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ80.7¡ó¸º¤Î0.7²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.3¡ó¢ª0.8¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹