¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç±Ç¤Ã¤¿¡È¶²ÉÝ±ÇÁü¡É¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤Á¤Ó¤ë¡×¡¡»ê¶áµ÷Î¥¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¡×
µå¿³¥«¥á¥é¤¬ÏÃÂê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹¤ÎËö¡¢8-7¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£10²ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¤¬È½Äê¤ËÌÔ¹³µÄ¡£µå¿³¥«¥á¥é¤¬µÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤Á¤Ó¤ë¡×¤Èµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿³È½µ¤Ê¬¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬8-6¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿10²óÎ¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Ø¤Î7µåÌÜ¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÅêµå¥Á¥ã¡¼¥È¿Þ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤«¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÈùÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¡£»Íµå¤È»×¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤ËÊâ¤½Ð¤·¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÈ½Äê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þµå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µå¿³¤ÏÃæ·ÑÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»ê¶áµ÷Î¥¡£´Ö¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤â²è³Ñ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÈ½Äê¤ò¤¢¤Þ¤ê¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ë¤³¤ÎµÍ¤á¤é¤ìÊý¤µ¤ì¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¤Á¤Ó¤ë¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Á¥ã¥ÉÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥Á¥ã¥É¶á¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ï¤í¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë