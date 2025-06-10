¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛYOYOKA¡¢½ÂÃ«¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¥É¥é¥à¡¢¾å¿ù ¾º¡¢°¤Éô¿¿±û¡¢Jean-Ken Johnny¤é¤È¶¥±é
1ºÐÈ¾¤Ç¥É¥é¥à¤ò»Ï¤á¡¢4ºÐ¤«¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï²ÈÂ²¤ÇLA¤Ëºß½»¤·¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëYOYOKA¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE¤Ç6·î5Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¾å¿ù ¾º¡¢MAN WITH A MISSION¤ÎJean-Ken Johnny¡¢°¤Éô¿¿±û¤éÁíÀª15¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤Î¥É¥é¥à¤òÈà½÷¤¬Ã´¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¼Â¸½¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ ¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÏÃÂêÀ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¼å´§15ºÐ¤ÎYOYOKA¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤«¤àÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¹¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ìë¤À¤Ã¤¿¡£ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜÄê¹ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤ÏYOYOKA¡ÊDr¡Ë¡Ü²ÃÆ£Îé°¦¡ÊVo¡Ë¡¢°ð·î¥«¥Î¥ó¡ÊG¡Ë¡¢Akarin¡ÊG¡Ë¡¢»°Âð²»Ç«¡ÊB¡Ë¤È¤¤¤¦5¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡£Á°Ç¤¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¾¾ËÜ´òºù¹á¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á²»Ç«¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢YOYOKA¤Ï¡Ö´òºù¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¥í¥Ã¥¯º²¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õ»ÖÉ½ÌÀ¡£ÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Âç¤¤Ê³Ú´ï¤òÊú¤¨¤¿»Ò¶¡¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤â¡Ê¼ºÎé¡ª¡Ë¡¢¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿±éÁÕ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¶Ã¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¡ÖBurn¡×¤È¡¢¥Ç¥ß¡¦¥í¥ô¥¡¡¼¥È¤Î¡ÖLa La Land¡ÊRock ver¡Ë¡×¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿¡£ Â³¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Û¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£YOYOKA¡ÜÌÄ³¤¸¼£¡ÊG¡Ë¡¢¤Þ¤É¡¼¤ó¡ÊB¡Ë¡¢coba84¡ÊKey¡Ë¡¢»³¸ý¿ÊÌé¡ÊManipulator¡Ë¤Î5¿Í¤¬´ðËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ ¡ÖºòÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFor Teen¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é1¶Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£14ºÐ¤Î»þ¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¡¢¶Ê¿ô¤â14¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤â14¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é±éÁÕ¤·¤¿Àè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¤Î¡ÖSky Blue¡×¤Ï¡¢ËÜÊÔ3¶ÊÌÜ¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¤äÊÑÇï»Ò¤Ë°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¡£¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥á¥¿¥ë¤ä¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥á¥¿¥ë¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÂç¹¥Êª¤À¤í¤¦³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¢ª¥®¥¿¡¼¢ª¥Ù¡¼¥¹¤¬¼çÀûÎ§¤ò¤Þ¤ï¤¹Å¸³«¤äÂçÃÀ¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹½À®¡£YOYOKA¤âº¸±¦¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¡£ ¤µ¤é¤ËWAKASA¡ÊVo¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê²Î¤â¤Î¤ò3¶Ê¡£YOYOKA¤ÎYouTube¤Ë¤â»²²ÃÎò¤¢¤ê¤ÎWAKASA¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î²ÎÉ±¤Ç¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊSomebody¡×¤Ç¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¥Ü¥¤¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ØFor Teen¡Ù¼ýÏ¿¡¢¥¸¥ã¥ß¥í¥¯¥ï¥¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖTime Travel¡×¤À¤¬¡¢¡Ö»ä¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¸¥ã¥ß¥í¥¯¥ï¥¤¤ÏÂç¹¥¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëYOYOKA¡£1970Ç¯Âå¥Ç¥£¥¹¥³Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢16¥Ó¡¼¥È¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤¬·Ú²÷¤À¡£¤Þ¤ÀÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Îµ¡ºà¤âÀ¤¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿ÍÎÏ¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°¡Ë¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ØFor Teen¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖHello Sunshine¡×¤ÏÈà½÷¤¬¥¢¥³¥®¤Çºî¤Ã¤¿¥ê¥Õ¤ò¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥í¥¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£»ØÃÆ¤¤Î¥®¥¿¡¼¤«¤é²º¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥«¥Ä¥«¥Ä¤È¤¤¤¦¥ê¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÍÞ¤¨¤¿±éÁÕ¤Ç¡¢É½¸½ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£ Â³¤¤¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢°¤Éô¿¿±û¡ÊVo, G¡Ë¡£YOYOKA¤È¤ÏInstagram¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¢¤¦Ãç¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¶Ê¤â³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀÖ¤¤¥¢¥³¥®¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÂ³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Ç²Î¤¤¤À¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ö¥í¥ó¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊÑ¤¨¤ë¡£YOYOKA¤â¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤êYOYOKA¤¬¡Ö¸µµ¤½Ð¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤â¡Ö½Ð¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£°¤Éô¤â¡Ö¸å¤í¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È±þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØFor Teen¡Ù¤Ç¤Ï»ä¤¬±´¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â°¤Éô¿¿±û¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò±´¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÖKeychain¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤êÄ°¤«¤»¤¿¸å¤Ï¡¢°¤Éô¿¿±û¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Õ¤ê¤£¡×¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¶ÊÄ´¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥¢¥³¥®¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ï¼êÇï»Ò¤¬¹¤¬¤ë¡£²Î¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥ºËè¤Ë¥É¥é¥à¤Î¥ª¥«¥º¤¬Æþ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ð¥·¥Ð¥··è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼Â¤ËÁÖ²÷¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ï°¤Éô¤¬YOYOKA¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤Þ¤Þ¤«¤²ó¤·¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Î±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ º£ÅÙ¤ÏJean-Ken Johnny¡ÊVo¡Ë¤¬¥ª¥ª¥«¥ß»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖËÜÆüÍ£°ì¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÏÈ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ûÂô¸ù°ì¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎKengo¤â²Ã¤¨¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤¬¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¤Î¡ÖGuerrilla Radio¡×¡£2022Ç¯¤Ë¤â¥ì¥¤¥¸¤Î¡ÖPeople of the Sun¡×¤òYOYOKA¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëJohnny¤À¤¬¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÁ´¿È¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤é¤»¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ß¤Ê¤®¤ë±Ô¤¤¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¡¦¥Ü¥¤¥¹¤âÄ°¤¤É¤³¤í¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬2¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤òËÍ¤¬¥Ô¥ó¤Ç±´¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¡ÖTake me under¡×¤ò¾§¤¦¡£Æ³ÆþÉô¤Ï¥¨¥â¤¯Äã¤¤²»°è¤ÇÀÅ¤«¤Ë¡¢¥ê¥Õ¤¬Æþ¤ë¤È·ã¤·¤¯¥Ø¥É¥Ð¥ó¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¹¤äÂ©¸¯¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈùÌ¯¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ï¤Ã¤¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤ÇJohnny¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ ¤¤¤è¤¤¤èÂç¥È¥ê¡¢YOYOKA¤¬¡Ö¾å¿ù ¾º¤µ¤ó¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤ÈµÒÀÊ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤â¡£¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¾å¿ù¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤ÆüËÜ¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÃå¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊYOYOKA¡Ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¸ÆµÛ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖYOYOKA¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤ÆâÍÆ¤Î²Î»ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È±éÁÕ¤µ¤ì¤¿WANDS¤Î¡ÖSecret Night¡×¤Ç¤ÏµÓ¤òÁ°¸å¤Ë¿ø¤¨¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç±´¤¤»Ï¤á¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥í¡¼¥º¤Ð¤ê¤ËÂÎ¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¡¢³Û¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤ò¥Ò¥é¥Ò¥é¤ÈÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï1995Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢YOYOKA¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤ë¤«Á°¤Î³Ú¶Ê¡£Â³¤¯al.ni.co¤Î¡ÖÀ²¤ì¤¿½ª¤ï¤ê¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥¸¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Á¥§¥íÅª¤Ê¿¼¤¤Äã²»¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÇË²õ¤ÈÌþ¤ä¤·¤¬Æ±µï¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤â¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏYOYOKA¤Ë²¿ËÜ¤â¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÇÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤ºÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¾å¿ù¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤À¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¾å¿ù¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£Éã¤âÊì¤â»ä¤â¡¢al.ni.co¤âÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å¿ù¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ê¤Î¤À¡£ ¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¤¢¤Þ¤êÍÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬2013Ç¯¤«¤éÂç»ö¤Ë±´¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖFrozen World¡×¡£Åà¤êÉÕ¤¤¤¿À¤³¦¡¢¤Ê¤Î¤Ë²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶ÊÄ´¡£ÊñÍÆÎÏ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢10Âå¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿²ÎÀ¼¡Ä¡ÄÉÔ»×µÄ¤ÊÎ¾ÌÌÀ¤ò¤â¤Ä³Ú¶Ê¤À¡£Ì©¼¼´¶¤¢¤ëÂÇ¤Á¹þ¤ß¥Ó¡¼¥È¤Î²»¡¢²Î¤ÎÇØ¸å¤ÇÅ¬ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò²ò¤Êü¤Ä´ÖÁÕÉôÊ¬¤È¡¢¥ê¥º¥à¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÁ¯¤ä¤«¡£ ¡ÖÃ¡¤¤¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈYOYOKA¤¬¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ35Ç¯¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÊý¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¾å¿ù¤âÀä»¿¡£Â³¤¯¤ÏWANDS¤Î¡ÖFlower¡×¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò³°¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢¿Î²¦Î©¤Á¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÇ÷ÎÏ¡£ºÙ¤«¤¤¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤âÂ¿ÍÑ¤·¡¢28Ç¯Á°¤«¤éÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤¿É½¸½¤òÄ°¤«¤»¤ë¡£¾å¼ê²¼¼ê¤ØÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÒ¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¡¢·ý¤Ç¶»¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢Å·¤ò»Øº¹¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¡¦¥·¥ã¥¦¥È¤ò¸«»ö¤Ë¥¥á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ ¡ÖÄ¶¥í¥Ã¥¯¡£Ä¶¥¬¥Ä¥ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈYOYOKA¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡ØFor Teen¡Ù¤«¤é¡ÖSparkling¡×¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¸µ¥É¥ê¡¼¥àŽ¥¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥·¥å¥ê¥Ë¥¢¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ê¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥á¥¿¥ë·Ï¥¤¥ó¥¹¥È¤À¡£²»¿ô¤ä¼ê¿ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÃ¡¤Êý¤¬¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¿¶¤ê¤«¤Ö¤ëÏÓ¤Î¸Ì¤òÉÁ¤¯Æ°¤¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÀ¸¤Ç´Ñ¤Æ¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÊÑÇï»Ò¤â¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÃ¡¤¡¢¡ÈÈà½÷¤Î¥í¥Ã¥¯º²¤Ï¡¢É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡É¤Ê¤Î¤À¤Ê¤¢¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËËÜÊÔ¤ÎËë¤ÏÊÄ¤¸¤¿¡£ ¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï°ì¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¡£¡Ö²¿¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÂ¨¶½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÃ¡¤¤Ï¤¸¤á¡¢½ù¡¹¤ËÇ®ÎÌ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ä¥¤¥ó¥Ú¥À¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¡¢¥Ñ¥é¥Ç¥£¥É¥ë¡¢Àé¼ê´Ñ²»Åª¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥Ã¥È¤È¥Õ¥í¥¢¥¿¥à¤ò¹âÂ®Î¾¼ê¥¯¥í¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÃ¡¤¯µ»¤Ê¤É¡¢¸«¤»¾ì¤âÂ¿¿ô¡£¥á¥¿¥ê¥«¤ä¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥é¥¦¥É¥Í¥¹¤ÎÈõ¸ý½¡¹§¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¤¤ÆÁÇ¼ê¤ÇÃ¡¤¤Ï¤¸¤á¡Ê¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥¨¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡¿¥¸¥ç¥óŽ¥¥Ü¡¼¥Ê¥à¤À¤í¤¦¡Ë¡¢´ÑµÒ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£ ¥ª¡¼¥é¥¹¤ÏÁ´°÷¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Î¡ÖÀ¤³¦¤«゙½ª¤ë¤Þ¤Æ゙¤Ï¡Ä¡×¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¥µ¥ï¥ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃÆ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1994Ç¯¤À¤¬¡¢30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤âÌ¾¶Ê¤ÏÌ¾¶Ê¤Ê¤Î¤À¡£¥µ¥Ó¤Ç¾å¿ù¤¬ÊÒ¼ê¤ò¼ª¤Ë¤¢¤Æ¤ë¥¼¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¤È¤â¤ËµÒ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¶Ê¤¬¿´¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£´ÖÁÕ¤Ç¥²¥¹¥È¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎµÜß·Í¤Ìç¤¬¾å¿ù¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¾å¿ù¤Ï¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£°¤Éô¿¿±û¤ÈWAKASA¤ò´Þ¤à½÷»Ò4¿Í¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤â²Ú¤ä¤«¤À¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Johnny¤¬¥Ð¥¹¥±¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÎÆ°¤¤Ç²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¾å¿ù¤¬ÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¥í¥Ö¡¦¥Ï¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¤Ð¤ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥ã¥¦¥È¤À¡£ ¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢YOYOKA¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ö»þ´Ö¤Î·Ð¤Ä¤Î¤¬Áá¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ½ªÈ×¤Ç¤â¡Öº£Æü¤Ï¤Û¤ó¤ÈÁá¤¯¤Æ¡£³«»Ï¤«¤é10Ê¬¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎ¢Ê¢¤Ë¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î²»¿§¤äÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Ä¤Ä¡¢Á´Éô¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤â³Ú¤·¤¯±éÁÕ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤ÎÀ¨¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Î¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Áª¶Ê¤â¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¢¥×¥í¥°¥ì¥á¥¿¥ë¡¢R&B¡¢¥½¥¦¥ë¡¿¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¡¢¥Ø¥ô¥£¥í¥Ã¥¯¡¢¥°¥é¥ó¥¸¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢J-ROCK¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÈÍ»¤±¹ç¤Ã¤Æ¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÅ·ºÍ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºÍÇ½¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¤Âå¤âÀÊÌ¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â³Ú´ï¤âÄ¶±Û¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÆ±»Î¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£½ª±é¸å¤Î³Ú²°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿Ìë¤À¤Ã¤¿¡£ ¼èºà¡¦Ê¸¡ý½®¸«²Â»Ò»£±Æ¡ýYOSHIMI. ¡ãYOYOKA Solo Concert 2025 in Tokyo¡ä 2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE½Ð±é: [¡Ä]
The post ¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛYOYOKA¡¢½ÂÃ«¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¥É¥é¥à¡¢¾å¿ù ¾º¡¢°¤Éô¿¿±û¡¢Jean-Ken Johnny¤é¤È¶¥±é first appeared on BARKS.