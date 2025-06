カネヨリマサルの新曲「ぜんぶオーライ!」が、6月11日(水)に配信リリースとなる。Prime Videoの新CM『君のこころが観たいもの。』篇のために書き下ろされた楽曲だ。 「ぜんぶオーライ!」は、“私も君もあの人も 今をもがいて生きている”というメッセージを軸に、切なくもエモーショナルなサウンドで心に寄り添う応援ソングで、言葉が持つ力に寄り添いながら、現代を生きるすべての人の背中をそっと押す一曲となっている。 「ぜんぶオーライ!」のPre-Add / Pre-Save・ライブラリ追加キャンペーンも実施中で、Apple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加を設定した応募者の中から、抽選で100名にジャケットをモチーフにしたクリアカードがプレゼントされる。このカードは背景が透明になっているため、景色や友人との写真を自分だけの“オリジナルジャケット”として楽しめるようなデザインとなっている。 ◆ ◆ ◆ 歌詞やライブのMCなど、人からもらう言葉のパワーに励まされて来た経験が沢山あります。自分で自分を励ましていたとしても、「きっと大丈夫だよ」と誰かから言ってもらうことは、自分では生み出せない力があると思っています。 今回の「ぜんぶオーライ!」という楽曲は、そんな言葉の力を大切にしたいと思って、歌詞を書きました。生きることは簡単じゃないからこそ、楽観的に「ぜんぶ大丈夫だよ」と言いたい訳ではなく、“私も君もあの人も 今をもがいて生きてる”この現代で、自分自身も誰かに言われたい言葉を歌うことが、必要なんじゃないかと思って制作しました。 今を頑張って生きる全ての人が、なかなか前を向けない時にこそ、わたしたちの音楽で、心からぜんぶオーライだと言えるように、心をほぐしてあっためることが出来ると良いなと思います。 カネヨリマサル ◆ ◆ ◆ 配信SG「ぜんぶオーライ!」 2025年6月11日(水)リリース配信:https://jvcmusic.lnk.to/ZenbuAllRight※主要音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信 Pre-add / Pre-Save・ライブラリ追加キャンペーン 応募期間:2025年6月10日〜6月27日応募:https://www.toneden.io/v-dd/post/zenbuallright※抽選で100名にジャケットモチーフのクリアカードをプレゼント <初ホールワンマンへの道標ツアー> ※ゲスト有(後日発表)/大阪公演のみワンマン・8月27日(水) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA・9月5日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24・9月19日(金) 広島・広島Live space Reed・9月21日(日) 福岡・福岡DRUM LOGOS・10月4日(土) 東京・代官山UNIT・10月18日(土) 静岡・静岡UMBER・10月24日(金) 宮城・仙台MACANA・11月3日(月祝) 石川・金沢EIGHT HALL・11月16日(日) 愛知・名古屋THE BOTTOM LINE・11月24日(月祝) 大阪・NHK大阪ホール(ワンマン)ライブハウス公演 スタンディング(整理番号付き)\4,800(税込)ホール公演 指定席 \5,500(税込)https://kaneyorimasaru.com/news/detail/48153

The post カネヨリマサル、「ぜんぶオーライ!」で現代を生きる人々へエール first appeared on BARKS.