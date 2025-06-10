¡ÖÇîÂ¿¥µ¥ó¥Ò¥ë¥º¥Û¥Æ¥ë¡×11·îËö¤ÇÊÄ´Û¤Ø¡¡·ëº§¼°¤ÎÍøÍÑ¸º¾¯¤ÇÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¡¡1988Ç¯¤Ë³«¶È¤··Ù»¡¶¦ºÑÁÈ¹ç¤¬±¿±Ä
·ëº§¼°¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡ÖÇîÂ¿¥µ¥ó¥Ò¥ë¥º¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¤³¤È¤·11·îËö¤ÇÊÄ´Û¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èµÈÄÍËÜÄ®¤Î¡ÖÇîÂ¿¥µ¥ó¥Ò¥ë¥º¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë·ëº§¼°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç1988Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢·Ù»¡¶¦ºÑÁÈ¹çÊ¡²¬¸©»ÙÉô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¤»þ¤Ë¤ÏÇ¯´Ö500·ïÍ¾¤ê¤Î·ëº§¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍøÍÑ¤¬¸º¾¯¤·¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï40·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤Î¤Û¤«°ìÈÌµÒ¤âÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏËèÇ¯¡¢ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢11·î30Æü¤ÇÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ´Û¸å¤Î·úÊª¤äÅÚÃÏ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤È¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¶¦ºÑÁÈ¹ç¤ÏÇîÂ¿¥µ¥ó¥Ò¥ë¥º¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥É¥¢ー¥¯È¾Â¢Ìç¤È¡¢Âçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¥×¥ê¥à¥íー¥ºÂçºå¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£