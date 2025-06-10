Çðºê¸¶È¯6¹æµ¡¤ËÇ³ÎÁÁõÅ¶¡¡¸¡ºº¤Î°ì´Ä¡¢2½µ´Ö¤Ç´°Î»
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï10Æü¡¢¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤Ë³ËÇ³ÎÁ¤ÎÁõÅ¶¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÆ²ÔÆ¯¤ËÈ÷¤¨¤¿¸¡ºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ËÇ³ÎÁ¤òÌó2½µ´Ö¤Ç¸¶»ÒÏ§¤Ë°Ü¤·¡¢8·î¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ëÊý¿Ë¤À¡£ºÇ½ªÅª¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÏ¸µÆ±°Õ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤ÏÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬10Æü¸áÁ°¡¢ºî¶È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£ÅìÅÅ¤Ï¸á¸å1»þ40Ê¬²á¤®¡¢Ç³ÎÁ¥×¡¼¥ë¤«¤é¸¶»ÒÏ§¤Ø°Ü¤¹ºî¶È¤ò»Ï¤á¡¢7Ê¬¸å¤Ë1ËÜÌÜ¤ÎÁõÅ¶¤ò´°Î»¤·¤¿¡£ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç³ÎÁ¥×¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë·×872ÂÎ¤Î³ËÇ³ÎÁ¤òÁõÅ¶¤·¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÀ¸¡¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Î»þ´ü¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÅÅ¤ÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Î2012Ç¯3·î¡¢Äê´ü¸¡ºº¤Î¤¿¤áÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¥Æ¥íÂÐºöÉÔÈ÷¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ21Ç¯¤Ë»ö¼Â¾å¤Î±¿Å¾¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢23Ç¯12·î¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£