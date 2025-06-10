ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¡¢²¼Íî¶á¤¤¡©¡¡¼±¼Ô¤¬Í½Â¬¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÉÔÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÀ»ºÊª¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤Î®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÀÞ³Þ½ÓÊå»á¤¬10Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ò½ä¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Î®ÄÌ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²·Çä¶È¼Ô´Ö¤Ç¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¼è°ú¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥á¤Î¼è°ú¤ÎÁê¾ì¤¬¡¢²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÞ³Þ»á¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶²¤é¤¯¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¤ªÊÆ¤ò¡ÊÀ¯ÉÜ¤«¤é¡ËÄ¾ÀÜ¡¢¾®Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£²·¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¾®Çä¤ê¤ËËÜÍè¡¢Ç¼Æþ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥³¥á¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®Çä¤ê¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡È¤¦¤Á¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÁ°Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê50¥È¥ó¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢²·¤µ¤ó¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ËÜÍè¡¢²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¾®ÇäÅ¹¤ËÎ®¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÌÃÊÁÊÆ¤Î¼ûÍ×¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²·Çä¶È¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²·¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¾®Çä¤ê¤µ¤ó¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÁê¾ì¤ÇÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢À¯ÉÜ¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÉÔÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾®Çä¤ê³ÆÅ¹ÊÞ¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ïº£¤â5¥¥í¤ÇÀÇ¹þ5000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÃÍ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢²¼¤¬¤ëÃû¤·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÞ³Þ»á¤Ï¡¢Î®ÄÌ²áÄø¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤«¤é¡¢¡Öº£¸å¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÍ½Ãû¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£