米YouTubeは、公式Xアカウント(@TeamYouTube)にて、まもなくNintendo Switch 2でYouTubeが利用できるようになると告知している。

TeamYouTubeは、YouTube開発チームがアップデート情報の発信やユーザーからの質問に返答を行なっているアカウント。「Nintendo Switch 2にはYouTubeアプリが必要だ」というユーザーの投稿に返信する形で、任天堂と協力してNintendo Switch 2でYouTubeアプリが使えるように作業を進めていると明かされた。

Nintendo Switch 2は、Nintendo Switch向けソフト/アプリを利用可能だが、YouTubeアプリについては任天堂が行なった動作確認検証で問題を確認したことが告知されており、任天堂が「対応方針をメーカー様と協議中です」と案内していた。

We're working with Nintendo to make YouTube available on the Switch 2 soon. For a list of devices YouTube is available on, head over here: https://t.co/1teYC2AvM5