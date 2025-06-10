¶µ¤¨»Ò¤Ï¿ä¤·¤ÎÌ¡²è²È¤À¤Ã¤¿!?¡Ö¼¡¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú¤¨½ñ¤¤¤È¤¯¤ï¤Í!!¡×ÁÏºî¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯Ë½µó¤Ë¡Ä!!¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
³Ø¹»¤ÎÊä½¬¼ø¶È¤Î»þ´Ö¡¢¶µ¼¼¤Ë¤Ï½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤È¶µ»ÕÆó¿Í¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤È¶µ¤¨»Ò°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Ê¤¤¡ÖÀèÀ¸¡×¤½¤Î¿Í¤Ç¡½¡½¡£
ÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç(@1203Yao)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡ÖÀèÀ¸¡ßÀèÀ¸¡×¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀèÀ¸¡×¡¢°Û¤Ê¤ë¡ÈÀèÀ¸¡ÉÆ±»Î¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¾Ð¤¨¤ëÃ»ÊÔºîÉÊ¡£¶µ»Õ¤Ï¶µ¤¨»Ò¤¬¿ä¤·¤ÎÆ±¿Íºî²È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Êä½¬¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÁÏºî¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤µ¤»¤¿¤¬¤ë¤¬¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ÏÊä½¬¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢X(µìTwitter)¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆ±ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òºî¼Ô¤ÎÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
ËÜºî¡ÖÀèÀ¸¡ßÀèÀ¸¡×¤Ï³Ø¹»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤â¤·¡Ö¶µ»Õ¤¬À¸ÅÌ¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¡¢ºî¼Ô¤ÎÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Î©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¨¤ë´Ø·¸¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°²Ã«¤µ¤ó¤È¿¼Ä®ÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌðÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤âÉ½¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ò¼è¤êÁ¶¤¤¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÂç¤¤Ê¾ðÇ®¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ã¤¤¤òÉÁ¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤ä¤ä¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌðÈø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤Î°ã¤¤¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¤ËË°¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ä¹ÔÆ°¡¢Å¸³«¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò°·¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤À¤±¡ØÀèÀ¸¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Ã»ÊÔ¤äÏ¢Â³¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÌðÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ³¤¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ØÄ¹´üÅª¤ÊÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¡Ù¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡Ø¸åÀè¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤½Ö´ÖÅª¤ÇÆÍÈô¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤µ¡Ù¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£º£¸å¤â¤½¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤ï¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦ÌðÈø¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç(@1203Yao)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£