¶¥ÇÏ¤Î·ìÅýÍ½ÁÛ¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡©¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè161²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè161²ó¡Û·ìÅý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ìÅý¤È¿Íµ¤¤¬Çö¤¤ÇÏ¤ò¹¥¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅªÃæÎ¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤Ë¿ô²óÂç¤¤Ê·êÇÏ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ìÅý¤Ë°ì¤Ä¤À¤±ÄÉ²Ã¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°ÂÅÄµÇ°¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤òµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢À®Ä¹ÎÏ¤¬ÉÔ³ÎÄê¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·Ú»ë¡£ÌÜÏÀ¸«¤Ï³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¿¡¢ÂÐ¹³¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤¬½ÐÍè¤º¤Ë»´ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢WIN5¤òÅªÃæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¢ÎÉ¤·¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÅÄµÇ°¤Ï¤½¤³¤½¤³¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼ÁÌä¤Ø¡ª
·ìÅý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë·ìÅý¤Îµ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê·ìÅý¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í½ÁÛ¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ìÅý¤À¤±¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·ìÅýÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¥ÇÏ¤Ï·ìÅý¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÇÏ¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°äÅÁ»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤Î¾¿Æ¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄ¹¿È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¬¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿Æ°¿À·Ð¤â¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈþÃËÈþ½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¥Ö¥µ¥¤¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¥È¥ó¥Ó¤¬Âë¤ò»º¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¥ÁöÇÏ¤Ç¤âÆ±¤¸Î¾¿Æ¤ÎÁ´Äï¡¢Á´Ëå¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É¤Ï2Æ¬¤È¤â¤ËÉã¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¢Êì¥¦¥¤¥ó¥É¥¤¥ó¥Ï¡¼¥Ø¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êý¤ä3´§ÇÏ¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤È¸À¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êý¤ä GI¤ò¾¡¤Æ¤º¡¢Âç¤·¤¿³èÌö¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸å¤Ë¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤ÆÂçÌö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡Ú·ì¤Ï¿ÀÈëÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¡£¶¥ÇÏ¤Ï¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Û
¤È¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃ±½ã¤Ë·ì¶Ú¤À¤±¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤Ï·×¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·»Äï¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èþ¿Í»°»ÐËå¤È¤«¡¢·»ÄïÁ´°÷¹â³ØÎò¤È¤«¡¢¤à¤·¤í»÷¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤¬°ã¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¤Î100MÁö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¥ÇÏ¾ì¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ÷Î¥¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ç¡¢¥À¡¼¥È¤Ê¤É¥³¡¼¥¹¤â°ìÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÁá½Ï¤äÈÕÀ®¤Ê¤ÉÀ®Ä¹´ü¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢²Æ¤¬ÆÀ°Õ¡¢Åß¤¬ÆÀ°Õ¡¢µ¤À¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤Þ¤¿·ìÅý¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·ìÅý¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¿Íµ¤Çö¤¬½¦¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓ¤¬¿Íµ¤¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢·ìÅý¤ÏÀ®ÀÓ´Ø·¸¤Ê¤¯Í½ÁÛ½ÐÍè¤ëÅÀ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¼Ô¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹¤ËÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
·ìÅý¤Ë1¤Ä¤À¤±ÄÉ²Ã¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ï¡¼¡ª¡¡Æñ¤·¤¤¡ª¡¡Â¿Ê¬¤³¤ÎÅú¤¨¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Í½ÁÛ¤Î»ÅÊý¤ËÀµ²ò¤Ê¤ó¤«Ìµ¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È°ì½ï¤Ç¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢ÁêÀÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´¶µ¡¢ÇÏÂÎ¿ÇÃÇ¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿§¡¹»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤óº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡£
·ë²ÌÅª¤ËÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç¡ª
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«