ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¡ªÅì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ö²Æ´ü¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×
Åì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë2¤Ä¤Î²Æ´ü¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²°³°¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ô¥å¥¢¡×¤ä¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Åì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ö²Æ´ü¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á10·î13Æü(·î)
¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡ÖÅì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³Ä®¡Ë¤Ë¡Ö²Æ´ü¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯7·î1Æü¡Á10·î13Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥»¥³¤ÇÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤ò²á¤´¤»¤ë¡¢2¤Ä¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ²°³°¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ô¥å¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ø¤È³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥¬¥¤¥É¤È½ä¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÅì»³¥ê¥¶¡¼¥Ó¥¹¥ÈÂÎ¸³¡×¤â¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¹¡ª
¼«Á³ÂÎ¸³¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥Ô¥å¥¢¡×
±Ä¶È´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á10·î13Æü(·î)
±Ä¶È»þ´Ö¡§2025Ç¯7·î¡Á9·îËö 9:00¡Á17:00¡¢10·î1Æü¡Á13Æü 9:00¡Á16:00
ÎÁ¶â¡Ê1Æü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ë¡§Âç¿Í 5,000±ß¡¢»Ò¤É¤â 4,000±ß¡¢½ÉÇñ¼Ô 3,000±ß¡ÊÂç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ¡Ë
¹Âç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥¯¡ÖPURE¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¿·¤·¤¯ÂÎ¸³·¿¥×¥ì¥¤¥¾¡¼¥ó¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¨¥ê¥¢¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ë¥»¥³¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¥¯¥Þ¡¢¥¥Ä¥Í¡¢¥·¥«¡¢¥¦¥µ¥®¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÁÛÁüÎÏ¤È¿ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¡£
¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ä¥Ä¥ê¡¼¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢¹ñÆâ½éÆ³Æþ¤Î¡Ö¥ì¡¼¥ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ë7¥á¡¼¥È¥ë / 10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä½é¿´¼Ô¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÇÉ¤ÎÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡ù
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¡£
ËÌ³¤Æ»È¯¤«¤Ä¡¢ËÌ³¤Æ»È¯¾Í¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¡×¤ä¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥Õ¡×¡¢¼ÇÀ¸¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥³¡¼¥È¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½ä¤ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥«¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¡ÖÅì»³¥ê¥¶¡¼¥Ó¥¹¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×
Åì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡£
¥Ë¥»¥³¤Î¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¬¥¤¥É¡ÖÅì»³¥ê¥¶¡¼¥Ó¥¹¥È¡×¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡¢3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËGoPro¤Ç¤ÎÂÎ¸³¼Ì¿¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ù
ÍÓÄý»³ ÅÐ»³¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡Ê1Æü¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¾åµé¼Ô¸þ¤±¡Ê16¡Á65ºÐ¡Ë
¢¨Ä«¿©¥Ñ¥Ã¥¯¡õ¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤
¡ÖÍÓÄý»³ ÅÐ»³¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢É¸¹â1,898m¤ÎÍÓÄý»³¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ³ÊÅª¤ÊÅÐ»³¥Ä¥¢¡¼¡£
¹â»³¿¢Êª¤äÁÔÂç¤ÊÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¶Ìì¸Ð¤ä»¥ËÚ¤Î·Ê¿§¤òË¾¤à»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£
²¼»³¸å¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¿å¡ÖÍÓÄý¤ÎÍ¯¿å¡×¤Ç¤Î°ìÉþ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥Ì¥×¥êÀä·ÊE¥Ð¥¤¥¯¥Ä¥¢¡¼¡ÊÈ¾Æü¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§·Ð¸³¼Ô¸þ¤±¡Ê16¡Á65ºÐ¡Ë
¢¨¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤
¡Ö¥¢¥ó¥Ì¥×¥êÀä·ÊE¥Ð¥¤¥¯¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¤¥ó¤òE¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁÖ²÷¤ËÁö¤ë¡¢Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤à¥ë¡¼¥È¡£
¿ÀÀç¾Â¤ä´ÅÏª¿å¡¢¥Ë¥»¥³¾øÎ¯½ê¤Ç¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ß¥ë¥¯¹©Ë¼¤Ç¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ù
¥Ë¥»¥³¤Î¤ó¤Ó¤êE¥Ð¥¤¥¯¥Ä¥¢¡¼¡ÊÈ¾Æü¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÃæÄøÅÙ¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±¡ÊÁ´Ç¯Îð¡Ë
¢¨¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤
¥À¥Á¥ç¥¦ËÒ¾ì¤ä¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¡ÖÍ¯¿å¤ÎÎ¤¡×¤Î¼êºî¤êÆ¦Éå¤Ê¤É¡¢E¥Ð¥¤¥¯¡ÊÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡Ë¤Ç¥Ë¥»¥³¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥»¥³¤Î¤ó¤Ó¤êE¥Ð¥¤¥¯¥Ä¥¢¡¼¡×
ºÇ¸å¤Ï¥ß¥ë¥¯¹©Ë¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¡£
Åì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¡Ö²Æ´ü¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü¡Á10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¡ªÅì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ö²Æ´ü¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡× appeared first on Dtimes.