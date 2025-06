東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブに、北海道の大自然を満喫する2つの夏期限定アクティビティが登場。

大人から子どもまで楽しめる屋外パーク「ピュア」や、宿泊者限定の自然体験プログラムが展開されます!

東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ「夏期限定アクティビティ」

期間:2025年7月1日(火)〜10月13日(月)

国内唯一のリッツ・カールトン・リザーブ「東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ」(北海道・ニセコ町)に「夏期限定アクティビティ」が登場。

2025年7月1日〜10月13日まで、ニセコで特別な夏を過ごせる、2つの自然体験プログラムが用意されます☆

ニセコビレッジリゾート内屋外パーク「ピュア」には、新しいアトラクションを導入。

小さな子どもから大人まで、老若男女問わず楽しめる内容へと拡充します。

さらに、地元ガイドと巡る特別プログラム「東山リザービスト体験」も、宿泊者限定で提供です!

自然体験グラウンド「ピュア」

営業期間:2025年7月1日(火)〜10月13日(月)

営業時間:2025年7月〜9月末 9:00〜17:00、10月1日〜13日 9:00〜16:00

料金(1日パスポート):大人 5,000円、子ども 4,000円、宿泊者 3,000円(大人・子ども共通)

広大な自然の中で遊ぶアクティビティパーク「PURE」では、2025年に新しく体験型プレイゾーン『ふわふわアドベンチャーエリア』が登場。

ニセコキッズクラブのオリジナルキャラクター(クマ、キツネ、シカ、ウサギ)をモチーフに、ストーリー性あるエリアで、想像力と身体を使った遊びが楽しめます!

また、スリル満点のアクティビティも充実。

ジップラインやツリートレッキング、国内初導入の「レールスライダー」に7メートル / 10メートルの高さからのフリーフォール「クイックジャンプ」などを体験できます。

バラエティ豊富なアクティビティで、小さなお子様や初心者からアクティブ派の大人まで、さまざまなレベルで楽しめる設計です☆

さらに、家族でゆったり過ごせるコンテンツも豊富に用意。

北海道発かつ、北海道発祥の「パークゴルフ」や「ディスクゴルフ」、芝生のバドミントンコート、自然を感じながら巡る「ゴルフカートツアー」なども楽しめます!

宿泊者限定「東山リザービスト・サマーエクスペリエンス」

東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブの宿泊者限定ツアープログラム。

ニセコの自然と文化を知り尽くしたガイド「東山リザービスト」が案内する、3つの特別なツアープログラムを体験できます。

すべてのプログラムにGoProでの体験写真サービスが含まれており、旅の思い出を鮮明に残すことが可能です☆

羊蹄山 登山トレッキング(1日)

対象者:上級者向け(16〜65歳)

※朝食パック&シェフ特製ランチボックス付き

「羊蹄山 登山トレッキング」は、標高1,898mの羊蹄山を目指す本格的な登山ツアー。

高山植物や壮大な眺望を楽しみながら、洞爺湖や札幌の景色を望む山頂を目指すツアーです。

下山後には、名水「羊蹄の湧水」での一服も用意されます!

アンヌプリ絶景Eバイクツアー(半日)

対象者:経験者向け(16〜65歳)

※ランチボックス付き

「アンヌプリ絶景Eバイクツアー」は、ニセコパノラマラインをEバイクで爽快に走る、絶景を楽しむルート。

神仙沼や甘露水、ニセコ蒸溜所でのテイスティング、ミルク工房でのスイーツなど五感で楽しむコースです☆

ニセコのんびりEバイクツアー(半日)

対象者:中程度の体力がある方向け(全年齢)

※ランチボックス付き

ダチョウ牧場やファーマーズマーケット、「湧水の里」の手作り豆腐など、Eバイク(電動自転車)でニセコの隠れた魅力に触れる「ニセコのんびりEバイクツアー」

最後はミルク工房で締めくくります!

北海道の大自然を満喫する2つの特別プログラムを、夏季限定で提供。

東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブの「夏期限定アクティビティ」は、2025年7月1日〜10月13日まで開催です!

