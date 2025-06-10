¥¢¡¼¥È¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î²¦Ç«»á¡¢²ÏÆî¾Ê¤Î¿·ÉÙ¹ë¤Ë
ÊÆ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Î8Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉÙ¹ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥È¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¦Ç«»á¤Î»ñ»º¤Ï203²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢ËÒ¸¶¿©ÉÊ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Á±ÑÎÓ»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃæ¹ñ²ÏÆî¾Ê¤Î¿·ÉÙ¹ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼¹¹ÔÆ¡»öÄ¹·óCEO¤Î²¦Ç«»á¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë²ÏÆî¾Ê¿·¶¿»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë²ÏÆî¾ÊÅ¢½£»ÔÀ¾°¡»Û³Ø±¡¹¹ðÀì¹¶¤òÂ´¶È¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¹Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Î¶²È¾º¤¬¹Í°Æ¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤ÇÆÈÀêÅª¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥é¥Ö¥Ö¡ÊLabubu¡Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤Î³ô²Á¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤Î³ô²Á¤Ï244¡¥8¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó4500±ß¡Ë¤Ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï3287¡¥52²¯¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû500²¯±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤Î³ô²Á¤ÏÇ¯½é°ÊÍè174¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÎËòèË¡¢¥Ç¥£¥ê¥é¥Ð¡ÊíìÎïÇ®ÇÃ¡Ë¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎLiSA¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥Ù¥Ã¥«¥à¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¸ú²Ì¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂçÎÌÏª½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Ï6Æü¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°¸þ¤±ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥ê¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¸¡º÷¥ï¡¼¥É1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¸ø¼°Å¹¤¬¥¢¡¼¥È¥È¥¤Å¹ÊÞ¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤¬Â°¤¹¤ëTHE MONSTERS¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë140²¯¸µ¡ÊÌó2800²¯±ß¡Ë¤ËµÞÁý¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤È¥Õ¥§¥ë¥ÈÀ½¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤Î³×¿·¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ·¤ÓÊý¤Î¹×¸¥¤¬Âç¤¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë