やのまんが展開するディズニー「3D立体パズル」シリーズに「スティッチ」と「ロッツォ」が登場。

立体パズルとインテリア雑貨を組み合せた、新しいジグソーパズルとして楽しめます!

完成したら終わりではない、“飾って楽しめる”要素のあるジグソーパズルです☆

やのまん ディズニー「3D立体パズル スティッチ/パイナップル・3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ」

発売日:2025年7月下旬

販売場所:全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

やのまんから「3D立体パズル スティッチ/パイナップル」と「3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ」が新たに登場。

ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」と「ロッツォ」が、飾って楽しめるジグソーパズルになってラインナップされます!

やのまんの「3D立体パズル」は、のり付け不要の平面のピースを組み合わせて、立体的な形を完成させるパズル。

ジグソーパズルのように“絵を完成させる”のではなく、立体的なオブジェクトやキャラクターを自分の手で組み上げる特徴があります。

完成したパズルは、まるでフィギュアや雑貨のように飾ることができ、インテリアとしても楽しめるグッズ。

子どもから大人まで、幅広い世代が楽しめる、キャラクター性と実用性を両立したデザインをしています☆

3D立体パズル スティッチ/パイナップル

価格:4,180円(税込)

ピース数:69

パズル完成サイズ:13.3×8.8×14.4cm

パイナップルの中からひょっこり顔を出す「スティッチ」を組み立てられる「3D立体パズル」

夏のおうち時間にもぴったりな、南国風のユニークなデザインです!

頭に乗せているパイナップルの一部やお花の飾りもかわいらしい姿。

69ピースからなるジグソーパズルで、ピースを重ねるごとに完成へ近づくワクワク感が楽しめます。

完成したパズルは土台パーツへの取り付けも簡単。

飾ってもかわいい仕上がりで、フィギュアのように楽しめます☆

パズルが初めてでも挑戦しやすく、家族や友人と一緒に組み立てるのもおすすめです!

3D立体パズル キャンディポット/ロッツォ

価格:4,620円(税込)

ピース数:64

パズル完成サイズ:13×9.7×9.7cm

『トイ・ストーリー』の人気キャラクター「ロッツォ」がモチーフの「3D立体パズル」

完成するとキャンディポットになり、ふたの上にはクリームに包まれた「ロッツォ」の愛らしい表情が覗きます☆

イチゴのモチーフが華やかさをプラスし、ポット部分は「ロッツォ」らしいピンクカラー。

ジグソーパズルとして、組み立て要素も楽しめます。

実用性と遊び心を兼ね備えた、インテリアとしても映えるグッズです!

立体パズル×インテリア雑貨のハイブリッド型ジグソーパズルに、ディズニーの人気キャラクターが登場。

やのまんのディズニー「3D立体パズル」スティッチ/ロッツォは、2025年7月下旬より発売です!

©︎Disney

©︎Disney/Pixar

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

