½üÂâ¤ò·Þ¤¨¤¿BTS RM¡õV¤¬·³Éþ»Ñ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª¥Ð¥ëー¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ºÇ¿·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄ¾¸å¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
¢£BTS JIN¡¢J-HOPE¤âRM¡õV¤ò·ãÎå¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛBTS RM¡õV¡¢½üÂâÄ¾¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥Æー¥Þ¤ò±éÁÕ¤¹¤ëRM
ËÜÆü6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡¢BTS¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤ÈV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤ÎºÇ¿·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
½üÂâ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯Weverse¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥Þ¤ä¥È¥é¡¢¥³¥¢¥é¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤¬ºÌ¤ëÃæ¡¢·³Éþ»Ñ¤ÇÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏV¤¬¡ÈV¥Ýー¥º¡É¤ò¤·¡¢RM¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¯¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î»ç¤Î¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ªÇÛ¿®¤Ë¤ÏJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤â¾¯¤·»²²Ã¡£J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤ÏInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤èー¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤ÎV¥Ýー¥º¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¡Ö½üÂâÄ¾¸å¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª½üÂâ¼°¤Ç¤ÏRM¤¬¥Æ¥Êー¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£