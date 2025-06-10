£Ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï11¡óÁý±×¡¢1±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É <2910> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬6·î10Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ27.1¡ó¸º¤Î13²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯4·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ11.1¡óÁý¤Î14.4²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ1±ßÁý¤Î24±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë2-4·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.2²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.0¡ó¢ª-1.2¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ1±ßÁý¤Î24±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë2-4·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.2²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.0¡ó¢ª-1.2¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹