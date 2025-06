「東京ばな奈」と「古川紙工」が初めてコラボレーションした、“美濃和紙”レターセットやハコmemoが登場!

2025年6月26日から29日まで開催される、「文具女子博トーキョー」にて期間限定販売されます☆

東京ばな奈ワールド「古川紙工」コラボレーショングッズ

文具女子博トーキョー開催期間:2025年6月26日(木)〜6月29日(日)

開催時間:9:30〜17:00(最終入場16:30)

※最終日は〜16:00(最終入場15:30)

開催場所:有明GYM-EX(東京都江東区有明1丁目10−1)

販売場所:古川紙工ブース番号 B-04

※別途チケットが必要なプレミアムタイムでも販売

・6月25日(水):(1)14:30〜17:00 (2)17:45〜20:15

・6月27日(金):17:30〜20:00

※再入場不可

※入場にはチケットの事前購入が必要です。詳しくは公式サイトを確認ください

※各日の販売分がなくなり次第終了です

※お菓子の販売はありません

WEB通販発売日:2025年7月26日(土)12:00〜 ※数量限定販売

販売店舗:古川紙工公式オンラインショップ

※通信販売に関する詳細情報は、上記オンラインショップにて確認ください

1300年以上続く“美濃和紙”を使った紙製品を生み出す「古川紙工」と、東京みやげNo.1の「東京ばな奈」が初めてのコラボレーションした、コラボ感溢れるオリジナル紙文具が誕生。

お土産でお馴染みの黄色い「東京ばな奈」パッケージデザインに、「古川紙工」が今回特別に描き起こした“ゆるっとかわいい東京ばな奈文具柄”デザインの2種類が展開されます。

累計来場者数50万人以上を誇る日本最大級の文具の祭典「文具女子博」の東京会場「文具女子博トーキョー」で期間限定で購入可能です☆

東京ばな奈×古川紙工 ミニレターセット

価格:440円(税込)

“ゆるっとかわいい東京ばな奈文具柄”デザインの美濃和紙製ミニレターセット。

美濃和紙の温かみが感じられる質感に、古川紙工ならではの2色印刷がほっこり馴染みます。

お土産にそっと添えても可愛いてのひらサイズ。

便箋30枚綴り、封筒5枚が入っています。

東京ばな奈×古川紙工 ハコmemo

価格:880円(税込)

種類:全2種

古川紙工の「ハコmemo」が東京ばな奈バージョンになりました!

5つの柄がアソートになって箱にたっぷり100枚入。

付箋よりも一回り大きいサイズなので、メモしやすいのはもちろん切って貼ってデコレーションに使うのもおすすめです。

東京ばな奈×古川紙工 リングノート/和紙フレークシール

商品名・価格:

・リングノート(全2種) 880円(税込)

・和紙フレークシール(全2種) 440円(税込)

まるで本物の『東京ばな奈』を持ち運んでいるかのような「東京ばな奈アイコン」のリングノート。

方眼入りで使い道いろいろ、便利なB6サイズです。

さらに、和紙ならではの優しい風合いのフレークシールも登場します。

豊富なバリエーションのシールは並べて貼ってもキュート!

ノベルティプレゼント!文具女子博トーキョー限定「A4クリアファイル」

「文具女子博トーキョー」にて、「古川紙工」ブースのグッズを2点以上購入された方には特典も用意。

イベント限定ノベルティ「A4クリアファイル」が1点プレゼントされます☆

※1人1点限り

※各日の配布分がなくなり次第終了

ゆるかわなデザインが新鮮な、「東京ばな奈」の紙文具!

「東京ばな奈」×「古川紙工」のコラボレーショングッズは、2025年6月26日から29日までの「文具女子博トーキョー」古川紙工ブースで販売されるほか、2025年7月26日より「古川紙工公式オンラインショップ」にて数量限定で登場します。

