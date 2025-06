「ハローキティとマイメロディの夏祭りショー」を「吉祥寺エクセルホテル東急」のホテル宴会場にて開催!

屋台風グルメをブッフェスタイルで味わいながら「ハローキティ」と「マイメロディ」のスペシャルステージや、「シナモロール」との記念撮影会も楽しめるスペシャル企画です☆

吉祥寺エクセルホテル東急「ハローキティとマイメロディの夏まつりショー」

料金:大人7,000円、中学生・高校生 5,000円、こども(3歳〜小学生)3,500円

※要予約、ブッフェ・ソフトドリンクを含む

※料金は事前決済(銀行振込)

開催日時:2025年7月20日(日・祝)

・1部:受付 10:30〜/お食事 11:30〜/ショー&テーブルラウンド 13:00〜/撮影会 14:00〜

・2部:受付 15:30〜/お食事 16:30〜/ショー&テーブルラウンド 18:00〜/撮影会 19:00〜

・縁日コーナー:10:30〜18:00

電話予約:2025年6月11日(水)午前10:00〜7月11日(金)

※満席になり次第、締め切り

場所:吉祥寺エクセルホテル東急 宴会場

吉祥寺エクセルホテル東急で、「ハローキティとマイメロディの夏まつりショー」を開催!

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「マイメロディ」が登場するスペシャルステージや、「シナモロール」との記念撮影会が楽しめる、親子で一緒に盛り上がれる一日限りのイベントです。

食事は、屋台風メニューがブッフェスタイルで楽しむことができます。

さらに、別会場では射的や型抜きなどが楽しめる「縁日コーナー」も登場。

広々としたホテル宴会場で、天候や気温を気にせず安心して楽しめるのも、ホテルイベントならではの魅力です!

ハローキティ&マイメロディ ステージショー

浴衣衣装の「ハローキティ」と「マイメロディ」による、クイズやダンスのミニライブショーが楽しめます。

テーブルラウンドで、「ハローキティ」と「マイメロディ」のかわいらしさを間近で体験!

シナモロール 撮影会

法被衣装の「シナモロール」との撮影会を実施。

夏の装いが似合う「シナモロール」と、楽しいひとときが過ごせます☆

ブッフェメニュー

焼きそば、唐揚げ、フィッシュフライ、フライドポテト、綿あめ、デザート、ソフトドリンクなど、夏祭り気分を味わえる屋台風メニューをブッフェスタイルで提供。

子どもたちの大好物はもちろん、大人も懐かしさを感じるラインナップで、笑顔あふれる食事を満喫できます。

縁日コーナー

別会場には「縁日コーナー」が登場。

射的、型抜き、プラバン作り、輪投げなど、昔ながらの遊びに夢中になれます☆

家族の会話や笑顔を自然と引き出してくれる、特別な時間を過ごせます。

※イベントの参加者は、自由に利用できます

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」といっしょに夏祭り!

「ハローキティとマイメロディの夏祭りショー」は、2025年7月20日(日)に「吉祥寺エクセルホテル東急」のホテル宴会場にて開催です。

※3歳のお子様は大人1名につき1名までひざ上無料、ただし席が必要な場合は有料となります

※子ども用椅子は数に限りがあります

※キャンセル料金は2025年7月14日(月)より100%となります

※表示料金にはサービス料12%、消費税10%が含まれています

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフの方に報告ください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合があります

※写真はイメージです

