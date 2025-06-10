¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤¬ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Î¡ÖAnker Power Week¡×¡¡16Æü¤«¤é
¡¡¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¡ÖAnker Power Week¡×¤ò¡¢¸ø¼°EC¤ä¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï16Æü12»þ～22Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖEufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê6Ëü9990±ß¤Î¤È¤³¤í50¡ó¥ª¥Õ¤Î3Ëü4995±ß¡¢¡ÖAnker Solix C1000 Portable Power Station¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê11Ëü9900±ß¤Î¤È¤³¤í35¡ó¥ª¥Õ¤Î7Ëü7900±ß¡¢¡ÖAnker Prime Desktop Charger¡Ê240W¡¢4ports¡¢GaN¡Ë¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê1Ëü9990±ß¤Î¤È¤³¤í30¡ó¥ª¥Õ¤Î1Ëü3990±ß¡£
¡¡¡ÖEufy SoloCam S340¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê2Ëü4990±ß¤Î¤È¤³¤í20¡ó¥ª¥Õ¤Î1Ëü9990±ß¡¢¡ÖAnker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê9Ëü9990±ß¤Î¤È¤³¤í15¡ó¥ª¥Õ¤Î8Ëü4990±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ä¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»ÀìÍÑ¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð¥Ð¥Ã¥°¤ä¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀìÍÑ¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ñ¥¹¡ÊPrime Pass¡Ë¡×¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç»È¤¨¤ë10¡ó¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¡£¥×¥é¥¤¥à¥Ñ¥¹¤ÎÇ¯²ñÈñ¤Ï1980±ß¡£¥Þ¥¤¥ë¤¬2ÇÜÃù¤Þ¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥«¥Æ¥´¥êー¸ÂÄê¤Ç16Æü12»þ¤«¤é»È¤¨¤ë5¡ó¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£