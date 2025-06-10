ÂæÏÑ½Ð¿È£µ£°ºÐ½÷Í¥¡¡¶Ã°Û¤ÎÈþËÆ¡¢½ãÇò°áÁõ¤Ç¥Æ¥«¤ëÈþÈ©¡¡EXILE¡¦AKIRA¤È·ëº§¡¢£³ºÐ»ù¥Þ¥Þ¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬º£ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í£Ù£Ô£Ò£Å£Ø¡Ö£Í£é£Ò£Á£Ù¡¡£Ï£Î£Å¡×¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Á¡¼¥ê¥ó¤Ï¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ãÇò¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯Â³¤±¤±¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¤Î½¬´·¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ï°ìÆü¤Ë¤Ê¤é¤º¡£±¿Æ°¡¢¿çÌ²¡¢¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¡£¤¢¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤âÂç»ö¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤ÏÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î°ìÈÖ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬Èþ¤·¤µ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¿®¾ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥ê¥ó¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Ç£±£¹Ç¯¤Ë£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î£Á£Ë£É£Ò£Á¤È·ëº§¡££²£²Ç¯£±·î¤ËÂè£±»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤Èµ±¤¯È©¤Ø¡¢¤â¤Èµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ¤¬º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÄ©Àï¡£³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£