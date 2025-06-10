¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¼ç±é¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¡¢U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡ÈCEO¡ß´°àú¤¹¤®¤ëÈë½ñ¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¡ÊÁ´24ÏÃ¡Ë¤¬¡¢9Æü¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦¥·¡¼¥ó¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤¬¤Ç¤¤ëCEO¤È¡¢´°àú¤¹¤®¤ëÈë½ñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¡×¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬»äÀ¸³è¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤ä¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥æ¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢°é»ù¡¢²È»ö¡¢Èë½ñ¶È¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¥æ¡¦¥¦¥Î¤Ï¡¢¡ØÎÉ¤¤¤¬°¤¤¡¢¥É¥ó¥¸¥§¡Ù¤Î¼ç±é¤ÇÂè61²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ2025ºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢¥¦¥Î¤òÈë½ñ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥æ¥ó¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¤ÎCEO¥«¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¡Ê±é¡§¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÍÇ½¤À¤¬»Å»ö°Ê³°¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌµÆÜÃå¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥æ¥ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥È¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¥¸¥æ¥ó¤¬°ú¤È´¤³¤¦¤È¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Ï¡¢¥æ¡¦¥¦¥Î¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¡Ë¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤êÂ¾¼Ò¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥¦¥Î¤Ï²ñ¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¥¸¥æ¥ó¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥¦¥Î¤Ïµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ÆÍÇ½¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥æ¥ó¤Ï¥¦¥Î¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦¥·¡¼¥ó¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤¬¤Ç¤¤ëCEO¤È¡¢´°àú¤¹¤®¤ëÈë½ñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¡×¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬»äÀ¸³è¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤ä¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡£
¡¡Åö½é¡¢¥¦¥Î¤òÈë½ñ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥æ¥ó¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¤ÎCEO¥«¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¡Ê±é¡§¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÍÇ½¤À¤¬»Å»ö°Ê³°¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌµÆÜÃå¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥æ¥ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥È¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¥¸¥æ¥ó¤¬°ú¤È´¤³¤¦¤È¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Ï¡¢¥æ¡¦¥¦¥Î¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¡Ë¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤êÂ¾¼Ò¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥¦¥Î¤Ï²ñ¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¥¸¥æ¥ó¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥¦¥Î¤Ïµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ÆÍÇ½¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥æ¥ó¤Ï¥¦¥Î¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£