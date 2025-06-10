¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÎ¶Æó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦¿¹¸ýÇî»Ò¡¢µÆÃÓÅí»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿å¿¹¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î²Î¤¢¤Î²Î¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ª¡ª¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¡ª¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸¶ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³ ¤Ò¤í¤·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£