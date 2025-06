ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に「ピーチデザート」全4種が登場!

毎年恒例の期間限定「ピーチデザート」に、新登場の「ピーチシフォン」が仲間入りします☆

びっくりドンキー「ピーチデザート」2025

発売日:2025年6月11日(水)

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、毎年期間限定で販売されている「ピーチデザート」4種が登場!

2025年も桃を贅沢に使用した「ピーチデザート」メニューに、新登場の「ピーチシフォン」が加わった全4品がラインナップされます。

ピーチの爽やかな甘さや香りとともに、口の中でじゅわっと広がる瑞々しさがたまらない「ピーチデザート」を紹介していきます☆

ピーチパフェ

価格:890円(税込)

北海道ソフトクリームの周りに、ナタデココとジューシーな白桃のシロップ漬けをふんだんにあしらった華やかなパフェ。

中にはピーチゼリーと杏仁が入っており、味・香り・食感のすべてが楽しめる一品です。

ピーチサンデー

価格:490円(税込)

北海道ソフトクリームに、白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた夏にぴったりの爽やかな「ピーチサンデー」

ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームが絶妙なハーモニーを奏でます☆

ピーチシフォン

価格:単品690円(税込)/コーヒーセット790円(税込)

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに、爽やかなピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた「ピーチシフォン」

夏を感じる、上品な味わいのケーキデザートです☆

びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも登場します。

※「ピーチシフォン(コーヒーセット)」のコーヒーは、「ホットコーヒー(シングルオリジン・ブレンド)」、「アイスコーヒーS(シングルオリジン・ブレンド)」の4種から選べます

ジョッキパフェ(ピーチ)

価格:1,690円(税込)

白桃のシロップ漬けや北海道ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れた、贅沢かつ満足度抜群な一品。

友人や家族とシェアしながら楽しむのもおすすめです☆

夏気分を先取りできる、満足度抜群のジューシーな桃のスイーツ!

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」の「ピーチデザート」全4種は、2025年6月11日(水)より販売開始です。

※「ピーチデザート」メニューは朝10時からの販売です

※アレルギーをお持ちの方はスタッフの方へ伝えてください

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※この商品は予告なく終了する場合があります

※夜10時以降の注文には10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※「ピーチデザート」メニューはテイクアウト・デリバリーできません

