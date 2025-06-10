¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¡¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¹ðÇò¡¡Àä»¿¤·¡Ö¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê73¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡Ö»Õ¾¢2¿Í¤«¤é¸«¤Æ¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î2¿Í¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÅìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¡ºÍ»Õ¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈM-1¤È¤«½Ð¤ë¤ä¤ó¡¢¿³ºº¤È¤«¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Ã¤Ä¤â¤Í¡¢´ä°æ¤¯¤ó¤«¡¢µ¤³Ú¤ÊÊý¤Ë¤¤¤¯¤ä¤ó¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡ÈÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Î¥¯¥Þ¡Á¡É¤È¤«¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡£¤¢¤ì¤¬¤Í¡¢¤Ê¤ó¤ä¤³¤¤¤Ä³Ú¤ä¤Ã¤È¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¨¤¨¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂÎÏ¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Á¤ã¤¦¤ï¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡¢¥è¥¤¥·¥ç¤Ê¤·¤Ë¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Ï´î¤ó¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤Ï¡ÖM-1½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÊüÁ÷½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Ë¿³ºº°÷¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µð¿Í»Õ¾¢¤¬²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢µð¿Í¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¤«¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥Í¥¿¤ò¤É¤Ã¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò²¶¡¢¡È¤³¤ìÊ¬¤«¤é¤ó¤Ê¤¢¡É»×¤¦¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇËÍ¤Ï¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡©²æ¡¹¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢µð¿Í¤ÏÊ¿Á³¤È¡Ö´ä°æ¤¯¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Ö²¶¤Î¤»¤¤¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥ª¡¼¥ëºå¿À¤Ï¡Ö¤è¤¦¸«¤Æ¤ó¤Ç¡Á¡£Ãí°Õ¼õ¤±¤ó¤Ç¡Á¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èµð¿Í¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤·¤Æ¿³ºº¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£