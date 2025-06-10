70Âå¤ÎÁÄÉã¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÃùÃß¤¬¡Ö300Ëü±ß¡×¤Û¤É¡£º£¸å¡Ö°åÎÅÈñ¡×¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
70Âå¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢70Âå¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤Ï1529Ëü±ß¤Ç¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï500Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢70Âå¤ÇÃùÃß300Ëü±ß¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
70Âå¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ 2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î¼Â¼ýÆþ¤Ï12Ëü6905±ß¡¢»Ù½Ð¤Ï15Ëü7673±ß¤Ç¤·¤¿¡£»Ù½Ð¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¿©ÎÁ¡§4Ëü103±ß
¡¦½»µï¡§1Ëü2564±ß
¡¦¸÷Ç®¡¢¿åÆ»¡§1Ëü4436±ß
¡¦²È¶ñ¡¢²È»öÍÑÉÊ¡§5923±ß
¡¦ÈïÉþ¤ª¤è¤ÓÍúÊª¡§3241±ß
¡¦ÊÝ·ò°åÎÅ¡§7981±ß
¡¦¸òÄÌ¡¢ÄÌ¿®¡§1Ëü5086±ß
¡¦¶µ°é¡§0±ß
¡¦¶µÍÜ¸ä³Ú¡§1Ëü5277±ß
¡¦¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê½ô»¨Èñ¡¢¸òºÝÈñ¤Ê¤É¡Ë¡§3Ëü821±ß
¡¦Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð¡§1Ëü2243±ß
¤³¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î3Ëü768±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀÖ»úÊ¬¤ò300Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤«¤éÊä¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ìó8Ç¯¤ÇÄì¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë70ºÐ¤ÇÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ç¤¢¤ë81ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ìó3Ç¯Ê¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
70Âå¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È
70Âå¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤Ï¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤Î»Ù½Ð¡ÊÊÝ¸±ÎÁ¡¢²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢°ìÅÙ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÄ¹´üÅª¤ÊÀáÌó¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë»Ù½Ð¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Ëè·î¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÊÑÆ°Èñ¡Ê¿©Èñ¤ä°åÎÅÈñ¡¢¸òºÝÈñ¤Ê¤É¡Ë¤òÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²æËý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤êÂ³¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ç¤¹¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤ä·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢²È·×¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¶Ø±ì¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
70Âå¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¬·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤Î»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤ä»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
70Âå¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÃùÃß300Ëü±ß¤À¤È¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏËè·î3Ëü768±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¤¹¤ë¤È300Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤Ç¤ÏÌó8Ç¯¤ÇÄì¤ò¤Ä¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÂÐºö¤òºÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÉ½ÈÖ¹æ4
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡Ê19¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー