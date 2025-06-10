¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ËÇÔ¤ì¡Ä¥Ñ·³»Ø´ø´±¤Ï¥¬¥Ã¥¯¥ê¤â¡¢Þú¤àÆ®»Ö¡Ö¤Þ¤À²¿»î¹ç¤âÂ³¤¯¤è¡×
¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î½éÀï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼7 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë7-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£±äÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À°ìÀï¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£ÀËÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤À²¿»î¹ç¤âÂ³¤¯¤è¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÆóÎÝÂÇ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ2ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤È¡¢2²ó¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£3²ó¤Ë¤Ï¥¹¥ß¥¹¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Î¾·³¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Ç´¤ê¡¢6-6¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¡£È¿·â¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ëµå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾ìÆâ¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ê¥ë¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖSDPA¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Ã¤¿Í×°ø¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¤¤¤¼ÁÌä¤À¤Í¡£¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê»î¹ç¤À¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤À²¿»î¹ç¤âÂ³¤¯¤è¡×¤È¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤é¤·¤¤·ãÆ®¤ËËþÂ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤é¤¬¾¡Íø¤·¤¿ÍýÍ³¡£10²ó¤ËÈà¤é¤¬¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ë¤â¤¦1ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤òÍ¾·×¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÈà¤é¤Ï¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡×¤È¡¢±äÄ¹10²ó¤Î¹¶ËÉ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¡Ê¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¡ËÁê¼ê¤Ë¤¤¤¤ÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥á¥¤Áê¼ê¤Ë¤¤¤¤ÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ã¤¤¤Ï¥á¥¤¤¬¡Ê¥Ó¥Ù¥Ã¥¿¡Ë¤è¤êÄ¹¤¯Åê¤²¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¡¢º£µ¨12ÀèÈ¯¤Ç6¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨3.16¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î4²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë