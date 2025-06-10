¡Ú¥»¥¶¥ó¥Ì¡Û¹âÌ©Ãå¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤ÈÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¤Ë¡¢¿·¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¢ö
¥»¥¶¥ó¥Ì²½¾ÑÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¹âÌ©Ãå&ÈþÈ¯¿§¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Î¿·¿§¤ò¡¢2025Ç¯8·î¾å½Ü¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¤Î¿·¿§¤ò8·î²¼½Ü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó°ìÉô´ë¶È¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¶¥ó¥Ì¤ÇÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤È¡¢È©¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥·ー¥éー¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー&¥³¥ó¥·ー¥éー¤Ë¡¢¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì
¥»¥¶¥ó¥Ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¹âÌ©Ãå¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤È¡¢¥«¥éー¥¿¥¤¥×¤ÎÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¤Ë¡¢¿·¿§Ž¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž£¤ÈŽ¢¥á¥ê¥Ï¥ê¥Û¥ï¥¤¥ÈŽ£¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ïº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¢¥ë¥Þー¥Ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£¡Û¤Ò¤ó¤ä¤ê½á¤¦♡¿·ºî¤ÎÎä´¶¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー&¥³¥ó¥·ー¥éー¤Î¿·¿§¤ò¤´¾Ò²ð
¥»¥¶¥ó¥Ì ¥¸¥§¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー
²Á³Ê:550±ß(ÀÇ¹þ)
¹âÌ©Ãå¤ÇÈ¯¿§¤¬¤è¤¯¡¢¿åŽ¥´ÀŽ¥ÎÞŽ¥¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¸¥§¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥¢¥¤¥«¥éー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë2in1¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤ò¤·¤¿Ž¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž£¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¥«¥éー(¿·¿§):00 ¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Ö¥é¥¤¥È¥«¥éー¥·ー¥éー
²Á³Ê:748±ß(ÀÇ¹þ)
¿Íµ¤¤ÎÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
È©¤Î±úÆÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¿§¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥éー¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¡¢Çò¤¯Éâ¤«¤º¤ËÈ©¤Ë¤µ¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
14¼ï¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
T¥¾ー¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥¾ー¥ó¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¬¤Û¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢´ûÂ¸¥«¥éー¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ëー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー(¸ÂÄê¿§):00 ¥á¥ê¥Ï¥ê¥Û¥ï¥¤¥È
¡Ú¥»¥¶¥ó¥Ì¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿·¿§¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
¿Íµ¤¤Î¹âÌ©Ãå¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤È¡¢ÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¿·¿§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Î¿·¿§Ž¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž£¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥«¥éー¡£1ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¤Î¿·¿§Ž¢¥á¥ê¥Ï¥ê¥Û¥ï¥¤¥ÈŽ£¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥¾ー¥ó¤Ë»Å¹þ¤à¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·¿§¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£