ÌøÅÄÍª´ô¤¬¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¹ë²÷¥¹¥¤¥ó¥°¡¢ÃæÃ«¥³¡¼¥Á¤Ï¿µ½Å¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤ß¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬10Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤¬±¦¤¹¤Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÉé½ý¤·¡¢Æ±12Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¡¢6·î2Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤òºÆ³«¤·¤¿¡£10Æü¤ÏÃæÃ«¾Âç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¥³¡¼¥Á¡Ê32¡Ë¤¬Åê¤²¤ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Îµå¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó20Ê¬´ÖÂÇ·âÎý½¬¡£ÃæÃ«¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¼Â»Ü¡£ÃæÃ«¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Áö¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£