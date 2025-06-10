Ì¡²è²È¡¦ma2¤µ¤ó¡¢¿´¿ÈÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Öºî¶È¤ËÃø¤·¤¤¾ã³²¤¬¡Ä¡×¿Íµ¤ºî¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡×¼ê¤¬¤±¤ë
¡¡¿Íµ¤ºî¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Îma2¤µ¤ó¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢¼¹É®³èÆ°¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢µÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¾¯¤·¤ï¤¿¤·¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¤Î3·îËö¤¢¤¿¤ê¤«¤é¿´¿È¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¡¢Àþ¤¬°ú¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Éºî¶È¤ËÃø¤·¤¤¾ã³²¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤Î¾ÊÔ½¸Éô¤ËÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¼¹É®³èÆ°¤ò°ì»þ¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é2¥±·î²á¤´¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æ¬¤òÂÎ¤ò¿´¤òµÙ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö³ÆºîÉÊ¤Î¹¹¿·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤ÎÊý¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¤· ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤Î»ö¾ð¤¬º£¸åºîÉÊ¤òÆÉ¤àÃæ¤Ç»¨²»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¦¤ªÃÎ¤é¤»¤â¤Ê¤¤ ¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤òÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Î¤âÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤ÎÌÜÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌÀ¸À¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÍÜÀ¸¤ËÀìÇ°Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡Ö°ì»þ´ü¤Ï¥Ú¥ó¤ò°®¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬ ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤·¤ÆFA¤Ê¤É¤âÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ëÎ¾ÊÔ½¸Éô¡¦Ã´ÅöÍÍ¡¢ Íý²ò¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¤É¤¦¤«ÌµÍý¤ò¤»¤º ¤É¤¦¤«·ò¤ä¤«¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ma2¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡×¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡×¡Ö½ÕÍë¤ÈÎø¤ï¤º¤é¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£