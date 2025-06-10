ÃÏ²¼Å´¤Î1Æü¾è¼Ö·ôÇã¤¤Åð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¡¡ÈÈ¹ÔÌó1»þ´ÖÁ°¤«¤é½÷À¤òÊª¿§¡ÄÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¦¿·¸æÅÌÄ®±Ø
ÃÏ²¼Å´¤Î1Æü¾è¼Ö·ô¤òÇã¤¤¡¢±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò°÷¤ÎÎëÌÚ¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ïº£·î7Æü¡¢ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¦¿·¸æÅÌÄ®±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢10Âå¤Î½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢Åð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù²üÃæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î1Æü¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÌó1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é±Ø¤Ç½÷À¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¸æÅÌÄ®±Ø¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬5¡Á6·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£