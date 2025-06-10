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1936Ç¯ (¾¼ÏÂ11) 3·î¤Ë¤Ï¡¢»ÖÌÐ¤¬¡Ø½ñÁë¡ÙÁÏ´©»þ¤«¤éÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°õºþ¸¦µæÆÃ½¸¹æ¡×¤¬Âè2´¬Âè5¹æ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¾ï80¥Ú¡¼¥¸¤Î¤È¤³¤í200¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ±¹æ¤Ï¡¢³è»úÁÈÈÇ¡¢Ã±¼°°õºþ¡¢¼Ì¿¿¿¢»ú¤Ë¤è¤ë3¼ïÎà¤Î¸¶¹Æ¤òÈÇ²¼¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È°õºþ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¹©Äø¤ò¿ú¹¾»°Ïº¤¬´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÏÂÅÄ½õ°ì¤¬Ã±¼°°õºþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
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[Ãí1] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡¢±üÉÕ¡Ø½ñÁë¡Ù1 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.4 p.80
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[Ãí2] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.4 p.80
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774355 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí3] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.4 p.80
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[Ãí4] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (2) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.5 p.160
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774356 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí5] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (3) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.5 p.234
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774357 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí6] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.10 p.78
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774361 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí7] ¡ÖÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡×ÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ ÊÔ¡ØÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡Ò¼Ì¸¦¸Þ¡»Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡Ó¡Ù¼Ì¸¦¡¢1975 p.32¤Ë¤Ï¡Ò¾¼ÏÂ½½Ç¯»Í·î¡¢»ÖÌÐ»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥»ö²ÈÁê¼ê¤Î¿ïÁÛ»ï¡Ö½ñÁë¡×¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡£»ÖÌÐ»á¤ÏÅö½é¡¢½ñÁë¤òÃ±¼°°õºþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ½½Ç¯¼··î¹æ¤«¤é¼Ì¿¿¿¢»ú¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¡¢¸å¤Ë¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸¼Ì¿¿¿¢»ú¤ÎÁÈÈÇ¤È¤·¤¿¡Ó¤È¤¢¤ë¤¬¡¢1935Ç¯7·î´©¹Ô¤Î¡Ø½ñÁë¡ÙÂè1´¬Âè4¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ì¿¿¿¢»ú¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¡¢¤³¤³¤Ë°úÍÑ¤·¤¿¡Ø½ñÁë¡ÙÂè2´¬Âè1¹æ (1935.10) ¤Î»ÖÌÐÂÀÏº¤Ë¤è¤ë¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Æ±»ï¤¬¼Ì¿¿¿¢»ú¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï1935Ç¯9·î´©¹Ô¤ÎÂè1´¬Âè6¹æ¡¢ÊÑ·Á¥ì¥ó¥º¤òÍÑ¤¤¤¿ÌÜ¼¡¤Î°õ»ú¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
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[Ãí8] ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ö¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡¡¡½¡½¸÷Àþ¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¡½¡½¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2(5) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1936.3 pp.399-407
[Ãí9] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2 (6) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1936.4 p.608
[Ãí10] »ÖÌÐÂÀÏº¡ÖÀÐ°æÊ¸»ú¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965 p.85
»ÖÌÐ¤Ï¹ØÆþ»þ´ü¤ò¡Ò°ìÀÚ¤ÎµÏ¿Îà¤¬Àï²Ð¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÇ¯ÂåÉÔ¾Ü¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¾¼ÏÂ½½Ç¯¤´¤í¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ó¤ÈÁ°·Ç½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡×ÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ ÊÔ¡ØÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡Ò¼Ì¸¦¸Þ¡»Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡Ó¡Ù¼Ì¸¦¡¢1975 p.34¤Ë¡¢¡Ò¼Ì¸¦¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¾¼ÏÂ½½°ìÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ö¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡¡¡½¡½¸÷Àþ¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¡½¡½¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2(5) p.403¤ÎÀÐ°æÌÐµÈ¤Î¡Ö·ë¤Ó¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢»ÖÌÐ¤¬¤¤¤«¤Ë¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¤Ë¸¦µæÇ®¿´¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤¬¿¢»úµ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ï¡Ø½ñÁë¡Ù2(5) È¯¹Ô¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢1936Ç¯ (¾¼ÏÂ11) 4·î¤´¤í¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
[Ãí11] »ÖÌÐÂÀÏº¡ÖÀÐ°æÊ¸»ú¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965 p.86
[Ãí12] ¡ØÀÐ°æÌÐµÈ¤È¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÅÁµÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ¡¢1969 pp.148-149
[Ãí13] »ÖÌÐÂÀÏº¡ÖÀÐ°æÊ¸»ú¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965 pp.87-88
[Ãí14] »ÖÌÐÂÀÏº¡§¤·¤â¡¦¤¿¤í¤¦¡£1900Ç¯ (ÌÀ¼£33) 8·î23Æü¡¢²¬»³¸©µ×ÊÆÆîÄ®»³¥Î¾ë¤Î¼ò¾ú²È¡¢»ÖÌÐÍ±ÂÀÏº¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£1919Ç¯ (ÂçÀµ8) ¡¢ÃÂÀ¸»ûÀÖºä¾®³Ø¹»¤è¤êÄÅ»³Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£1921Ç¯ (ÂçÀµ10)¡¢·ëº§ (ºÊ¡¦ÅÄÄá·Ã) ¡£1924Ç¯ (ÂçÀµ13) Åìµþ¡¦ËÌ¶è²¦»Ò¤Ë½»¤ß¡¢Åìµþ¼òÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö°ËÀª¸µ¡×¤ØÆþ¼Ò¡£1925Ç¯ (ÂçÀµ14) ¡¢À¸²È¤Î»ÖÌÐ¼òÂ¤¤òÇÑ¶È¡£1929Ç¯ (¾¼ÏÂ4) ¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¿·°æ¤Ë¡Ö°ËÀª¸µ¡×¤Î»ÙÅ¹¤òÀß¤±¡¢Æ±ÃÏ¤Ø°Ü¤ë¡£¶áºß¤ÎÈÇ²è²È¡¢²¸ÃÏ¹§»ÍÏº¤È¿Æ¸ò¤ò·ë¤Ö¡£1934Ç¯ (¾¼ÏÂ9) ¡¢¼òÅ¹·Ð±Ä¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡Ö¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡×¤ò¶½¤·¡¢ÆÁÀîÌ´À¼Ãø¡Ø¤¯¤é¤¬¤êÆó½½Ç¯¡Ù¤ò´©¹Ô¡£1935Ç¯ (¾¼ÏÂ10) ¡¢²¸ÃÏ¹§»ÍÏº¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢½ñÊª»¨»ï¡Ø½ñÁë¡Ù´©¹Ô¡£1942Ç¯ (¾¼ÏÂ17) ¡¢½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡×¤ò¡ÖÆüËÜ°¦½ñ²ñ¡×¤È²þ¾Î¡£¡Ö°ËÀª¸µ¡×¤òÊÄÅ¹¡£1943Ç¯ (¾¼ÏÂ18) ¡¢ÆüËÜ½ñÉ¼¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡£¡Ö½ñÉ¼Îñ¡×¤òÈÒÉÛ¡£1944Ç¯ (¾¼ÏÂ19) ¡¢¡Ø½ñÁë¡ÙÇÑ´©¡£1945Ç¯ (¾¼ÏÂ20) ¡¢¶¿Î¤¤Î²¬»³¸©µ×ÊÆÆîÄ®¤Ë¡¢ÈÇ²è²È¡¦Á°ÀîÀéÈÁÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤ËÁÂ³«¡£Æ±Ç¯¡¢Á°ÀîÀéÈÁ¡Ò´×Ãæ´×ËÜ¡Ó1¡ØÊ¸¸¥¼ÅÅüÄ¡¡Ù¤ò´©¹Ô¡£1977Ç¯ (¾¼ÏÂ52) ¡¢ÆüËÜ½ñÉ¼¶¨²ñ¤òÊ¸²½½ÐÈÇ¶É¤Ë°Ü´É¡£Æ±²ñÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£1980Ç¯ (¾¼ÏÂ55) 9·î2Æü¡¢80ºÐ¤Ç»àµî¡£
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¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965
¡ÖÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡×ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ ÊÔ¡ØÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡Ò¼Ì¸¦¸Þ¡»Ç°¤ÎÊâ¤ß¡Ó¡Ù(¼Ì¸¦¡¢1975)
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ÆüËÜ½ñÉ¼¶¨²ñÄÌ¿®Î×»þÁý´©¹æ¡ØÄÉÅé »ÖÌÐÂÀÏº¡Ù (ÆüËÜ½ñÉ¼¶¨²ñ¡¢1980Ç¯12·î)
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¤â¤Ã¤È¤â¡¢Â³¤¯Âè1´¬Âè2¹æ (1935Ç¯5·î) ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤ê¡ÒÁÏ´©¹æ¤Î°õºþ¤Ï¡¢¤²¤Ë¤âÁÔÎõ¤Ê¤ëÂç¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£°õºþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¡¹¤«¤é²¿¤ä¤«¤ä¥ß¥½¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡Ó¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÖÌÐ¤Ï¡¢¡Ø½ñÁë¡Ù¤¬¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»¨»ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÁÏ´©¹æ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È°õºþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ò¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÊÎä¤¿¤µ¡¢±Ô¤µ¤ò»ý¤¿¤Ì¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÆÃÍ¤Î¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËÉÙ¤ó¤À²¹²í¤ÊÍîÃå¤¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÏÂ¤ä¤«¤ÊµÙ¤é¤¤¤ò´¶¤¸¡¢Èç¡¹¤È¿Æ¤·¤µ¤ÎÍ¯¤µ¯¤ë¤Î¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡Ó ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤³¤í¤ÏÊ¸»ú¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð³èÈÇ°õºþÁ´À¹¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È°õºþ¤Ë¤è¤ëÊ¸»ú¤â¤Î¤Î°õºþ¤Ï¤Þ¤À¼ÂÀÓ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÌÜ»Ø¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¹æ¤Ç¤Ï¡Ò¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÊ¸»úÊª°õºþ¤Ë¡¢ºÇ¤â½¨¤Ç¤¿µ»½Ñ·Ð¸³¤òÍ¤·ÀßÈ÷´°Á´¤ÊÈþ½Ñ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁªÄê¤·¤ÆËÜ¹æ¤«¤é°ÍÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¡¢°õºþ½ê¤òÁáÂ®ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£[Ãí4]
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1936Ç¯ (¾¼ÏÂ11) 3·î¤Ë¤Ï¡¢»ÖÌÐ¤¬¡Ø½ñÁë¡ÙÁÏ´©»þ¤«¤éÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°õºþ¸¦µæÆÃ½¸¹æ¡×¤¬Âè2´¬Âè5¹æ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¾ï80¥Ú¡¼¥¸¤Î¤È¤³¤í200¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ±¹æ¤Ï¡¢³è»úÁÈÈÇ¡¢Ã±¼°°õºþ¡¢¼Ì¿¿¿¢»ú¤Ë¤è¤ë3¼ïÎà¤Î¸¶¹Æ¤òÈÇ²¼¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È°õºþ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¹©Äø¤ò¿ú¹¾»°Ïº¤¬´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÏÂÅÄ½õ°ì¤¬Ã±¼°°õºþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
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[Ãí1] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡¢±üÉÕ¡Ø½ñÁë¡Ù1 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.4 p.80
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[Ãí2] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.4 p.80
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[Ãí3] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.4 p.80
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[Ãí4] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (2) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.5 p.160
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774356 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí5] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù1 (3) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.5 p.234
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774357 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí6] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2 (1) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1935.10 p.78
¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/1774361 (»²¾È 2025-02-05)
[Ãí7] ¡ÖÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡×ÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ ÊÔ¡ØÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡Ò¼Ì¸¦¸Þ¡»Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡Ó¡Ù¼Ì¸¦¡¢1975 p.32¤Ë¤Ï¡Ò¾¼ÏÂ½½Ç¯»Í·î¡¢»ÖÌÐ»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥»ö²ÈÁê¼ê¤Î¿ïÁÛ»ï¡Ö½ñÁë¡×¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡£»ÖÌÐ»á¤ÏÅö½é¡¢½ñÁë¤òÃ±¼°°õºþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ½½Ç¯¼··î¹æ¤«¤é¼Ì¿¿¿¢»ú¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¡¢¸å¤Ë¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸¼Ì¿¿¿¢»ú¤ÎÁÈÈÇ¤È¤·¤¿¡Ó¤È¤¢¤ë¤¬¡¢1935Ç¯7·î´©¹Ô¤Î¡Ø½ñÁë¡ÙÂè1´¬Âè4¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ì¿¿¿¢»ú¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¡¢¤³¤³¤Ë°úÍÑ¤·¤¿¡Ø½ñÁë¡ÙÂè2´¬Âè1¹æ (1935.10) ¤Î»ÖÌÐÂÀÏº¤Ë¤è¤ë¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Æ±»ï¤¬¼Ì¿¿¿¢»ú¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï1935Ç¯9·î´©¹Ô¤ÎÂè1´¬Âè6¹æ¡¢ÊÑ·Á¥ì¥ó¥º¤òÍÑ¤¤¤¿ÌÜ¼¡¤Î°õ»ú¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
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[Ãí8] ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ö¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡¡¡½¡½¸÷Àþ¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¡½¡½¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2(5) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1936.3 pp.399-407
[Ãí9] »ÖÌÐÂÀÏº¡Ö»¨ÍÑ¼êÄ¢¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2 (6) ¡¢¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡¢1936.4 p.608
[Ãí10] »ÖÌÐÂÀÏº¡ÖÀÐ°æÊ¸»ú¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965 p.85
»ÖÌÐ¤Ï¹ØÆþ»þ´ü¤ò¡Ò°ìÀÚ¤ÎµÏ¿Îà¤¬Àï²Ð¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÇ¯ÂåÉÔ¾Ü¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¾¼ÏÂ½½Ç¯¤´¤í¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ó¤ÈÁ°·Ç½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡×ÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ ÊÔ¡ØÊ¸»ú¤ËÀ¸¤¤ë¡Ò¼Ì¸¦¸Þ¡»Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡Ó¡Ù¼Ì¸¦¡¢1975 p.34¤Ë¡¢¡Ò¼Ì¸¦¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¾¼ÏÂ½½°ìÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ö¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡¡¡½¡½¸÷Àþ¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¡½¡½¡×¡Ø½ñÁë¡Ù2(5) p.403¤ÎÀÐ°æÌÐµÈ¤Î¡Ö·ë¤Ó¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢»ÖÌÐ¤¬¤¤¤«¤Ë¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¤Ë¸¦µæÇ®¿´¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤¬¿¢»úµ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ï¡Ø½ñÁë¡Ù2(5) È¯¹Ô¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢1936Ç¯ (¾¼ÏÂ11) 4·î¤´¤í¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
[Ãí11] »ÖÌÐÂÀÏº¡ÖÀÐ°æÊ¸»ú¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965 p.86
[Ãí12] ¡ØÀÐ°æÌÐµÈ¤È¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÅÁµÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ¡¢1969 pp.148-149
[Ãí13] »ÖÌÐÂÀÏº¡ÖÀÐ°æÊ¸»ú¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ØÄÉÁÛ ÀÐ°æÌÐµÈ¡Ù¼Ì¿¿¿¢»úµ¡¸¦µæ½ê ÀÐ°æÌÐµÈÄÉÁÛÏ¿ÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡¢1965 pp.87-88
[Ãí14] »ÖÌÐÂÀÏº¡§¤·¤â¡¦¤¿¤í¤¦¡£1900Ç¯ (ÌÀ¼£33) 8·î23Æü¡¢²¬»³¸©µ×ÊÆÆîÄ®»³¥Î¾ë¤Î¼ò¾ú²È¡¢»ÖÌÐÍ±ÂÀÏº¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£1919Ç¯ (ÂçÀµ8) ¡¢ÃÂÀ¸»ûÀÖºä¾®³Ø¹»¤è¤êÄÅ»³Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£1921Ç¯ (ÂçÀµ10)¡¢·ëº§ (ºÊ¡¦ÅÄÄá·Ã) ¡£1924Ç¯ (ÂçÀµ13) Åìµþ¡¦ËÌ¶è²¦»Ò¤Ë½»¤ß¡¢Åìµþ¼òÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö°ËÀª¸µ¡×¤ØÆþ¼Ò¡£1925Ç¯ (ÂçÀµ14) ¡¢À¸²È¤Î»ÖÌÐ¼òÂ¤¤òÇÑ¶È¡£1929Ç¯ (¾¼ÏÂ4) ¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¿·°æ¤Ë¡Ö°ËÀª¸µ¡×¤Î»ÙÅ¹¤òÀß¤±¡¢Æ±ÃÏ¤Ø°Ü¤ë¡£¶áºß¤ÎÈÇ²è²È¡¢²¸ÃÏ¹§»ÍÏº¤È¿Æ¸ò¤ò·ë¤Ö¡£1934Ç¯ (¾¼ÏÂ9) ¡¢¼òÅ¹·Ð±Ä¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡Ö¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡×¤ò¶½¤·¡¢ÆÁÀîÌ´À¼Ãø¡Ø¤¯¤é¤¬¤êÆó½½Ç¯¡Ù¤ò´©¹Ô¡£1935Ç¯ (¾¼ÏÂ10) ¡¢²¸ÃÏ¹§»ÍÏº¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢½ñÊª»¨»ï¡Ø½ñÁë¡Ù´©¹Ô¡£1942Ç¯ (¾¼ÏÂ17) ¡¢½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¢¥ª¥¤½ñË¼¡×¤ò¡ÖÆüËÜ°¦½ñ²ñ¡×¤È²þ¾Î¡£¡Ö°ËÀª¸µ¡×¤òÊÄÅ¹¡£1943Ç¯ (¾¼ÏÂ18) ¡¢ÆüËÜ½ñÉ¼¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡£¡Ö½ñÉ¼Îñ¡×¤òÈÒÉÛ¡£1944Ç¯ (¾¼ÏÂ19) ¡¢¡Ø½ñÁë¡ÙÇÑ´©¡£1945Ç¯ (¾¼ÏÂ20) ¡¢¶¿Î¤¤Î²¬»³¸©µ×ÊÆÆîÄ®¤Ë¡¢ÈÇ²è²È¡¦Á°ÀîÀéÈÁÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤ËÁÂ³«¡£Æ±Ç¯¡¢Á°ÀîÀéÈÁ¡Ò´×Ãæ´×ËÜ¡Ó1¡ØÊ¸¸¥¼ÅÅüÄ¡¡Ù¤ò´©¹Ô¡£1977Ç¯ (¾¼ÏÂ52) ¡¢ÆüËÜ½ñÉ¼¶¨²ñ¤òÊ¸²½½ÐÈÇ¶É¤Ë°Ü´É¡£Æ±²ñÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£1980Ç¯ (¾¼ÏÂ55) 9·î2Æü¡¢80ºÐ¤Ç»àµî¡£
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