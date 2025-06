¥Ï¡¼¥È¤äÀ±¡¢½½»ú¤Î¤è¤¦¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªLAMBDA¡ßGUCCIMAZE

“LAMBDA(ラムダ)”がGUCCIMAZEとコラボレーションします。

LAMBDA×GUCCIMAZE

“LAMBDA(ラムダ)”がGUCCIMAZEとコラボレーション!

コラボレーションアイテムは2025年6月18日(水)より数量限定で販売開始します。

GUCCIMAZEがLAMBDAのために制作した頭文字である『L』をはじめ、ハートや星、十字のような普遍的なシンボルを用いつつ、有機的でありながらどことなく無機的にも感じられるシェイプを組み合わせることでソリッドさと可愛らしさのバランスを取った様々なモチーフがラインナップ。

GUCCIMAZEのシグニチャーでもある鋭利で流動的なラインを活かしつつも、LAMBDAが大切にしているジュエリーとしての着け心地の良さを掛けあわせたスペシャルなコラボレーションアイテムです。

素材にもこだわり、全てシルバー925を使用しています。

■概要/商品一例

GUCCIMAZE×LAMBDA KV

GUCCIMAZEネックレス

商品名:GUCCIMAZEネックレス

価格 :385,000円(税込)

素材 :SILVER925

GUCCIMAZEネックレス

商品名:SVLネックレス

価格 :41,800円(税込)

素材 :SILVER925

GUCCIMAZEリング

商品名:SVLリング

価格 :24,200円(税込)

素材 :SILVER925

GUCCIMAZEネックレス

商品名:SVスターネックレス

価格 :30,800円(税込)

素材 :SILVER925

GUCCIMAZEリング

商品名:SVスターリング

価格 :16,500円(税込)

素材 :SILVER925

GUCCIMAZEピアス

商品名:SVLピアス

価格 :8,800円(税込)

素材 :SILVER925

GUCCIMAZEピアス

商品名:SVスターピアス

価格 :7,700円(税込)

素材 :SILVER925

■販売情報

発売日:2025年6月18日(水)〜

ラムダオフィシャルオンラインサイトなどで販売

※ 全ての商品は限定数での販売となります。

※6月11日(水)〜6月30(月)の期間中、アガット青山本店にてサンプル展示され、試着も可能。

