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Source: The Guardians¡Ê1, 2, 3¡Ë, CNN, AP
Reference: NASA, WSJ News / YouTube, Taylor et al. 2023 / Nature Communications