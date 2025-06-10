£Ì£å£Ô£å£ã£è¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£³£°¡óÁý
¡¡£Ì£å£Ô£å£ã£è<3497.T>¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡££¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£´Ç¯£¸·î～£²£µÇ¯£´·î¡ËÃ±ÆÈ·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â£±£´£·²¯£´£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£³¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£·²¯£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£³²¯£±£²£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£²¡¥£·¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉýÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÎÏ¤ÎÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ì£Å£Ç£Á£Ì£Á£Î£Ä¡×¤ÎÇäµÑ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ì£Å£Ç£Á£Ì£Á£Î£Ä¡Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Êª·ï¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£²£µÇ¯£··î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£²£±£¶²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´£¶¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£¸²¯£¹£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£³¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£²²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¼çÎÏ¤ÎÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ì£Å£Ç£Á£Ì£Á£Î£Ä¡×¤ÎÇäµÑ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ì£Å£Ç£Á£Ì£Á£Î£Ä¡Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Êª·ï¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£²£µÇ¯£··î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£²£±£¶²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´£¶¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£¸²¯£¹£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£³¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£²²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS