¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¹¶Î¬¤Ê¤É¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡ªBrook¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥Ñ¥Ã¥É(Cat CPU Plus)¡×

「Brook」は、『にゃんこ大戦争』専用に開発したコントローラー「ニャンパッド(Cat CPU Plus)」を日本市場向けに正式リリースします。

「Brook」は、『にゃんこ大戦争』専用に開発したコントローラー「ニャンパッド(Cat CPU Plus)」を日本市場向けに正式リリース。

日本のプレイヤーのプレイスタイルに合わせて最適化されたこの専用デバイスは、長時間のプレイによる操作疲労や効率の問題を解消し、レジェンドステージ攻略などのバトルをより快適にサポートします!

公式サイトにて予約受付中です!

■プレイヤーの“本音”に応えた設計─より直感的な操作で、快適な出撃を実現!

多くの上級プレイヤーからのフィードバックをもとに、『にゃんこ大戦争』では壁キャラを連打し出撃させる操作が続くため、指の疲労や痛みが発生するという課題がありました。

そこでBrookは自動連打&自動ループ出撃機能を搭載した「ニャンパッド」を開発しました。

ボタン長押しで壁キャラが連続出撃し、手の負担を大幅に軽減します。

また、10体のキャラとにゃんこ砲を自動出撃させることで、素材や経験値、レジェンドアイテム集めもラクラク!

■主な6つの特長:

1. にゃんこ隊長のベスト装備

出撃ボタンが完全対応、直感的な操作でサクサクプレイ!

2. 長押しで壁キャラ自動出撃

連打不要!長押しで壁キャラが自動で出撃し、指が疲れません!

3. 放置で素材ポンポン湧く

10体のキャラ+にゃんこ砲がループ出撃!XP・素材も楽々ゲット!

4. 一列派?二列派?

一列/二列出陣スロットの切り替え自由!自分のスタイルに合わせて最適プレイ!

5. どこでも遊べるマルチ対応

iOS/Android/PC/MAC対応で、デバイスを問わずプレイ可能!

6. スマホより軽いコンパクト設計

わずか72gの超軽量でポケットにもスッポリ!持ち運びにも便利!

