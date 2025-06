幕張メッセで、インターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2025」を2025年6月11日(水)から13日(金)までの3日間開催!

Interop Tokyo 2025

会期 : 2025年6月11日(水)〜6月13日(金)

会場 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催 : Interop Tokyo 実行委員会

運営 : 一般財団法人インターネット協会、

株式会社ナノオプト・メディア

後援 : 関連省庁、関連団体

特別協力 : WIDEプロジェクト

予定来場者数 : 150,000人(同時開催展含む)

参加企業・団体数: 約500社・団体(同時開催展含む)

AIの急速な進化により、ユーザー体験や業務の変革、完全自動運転などが進展しています。

国内ではサービスロボットとAIエージェントの連携などにより、生活空間でのサイバーと物理の融合が始まっています。

さらに、計算コストやエネルギー効率の最適化に向けた新たな取り組みも進行中で、これらを支えるのが次世代のデジタルインフラです。

■主な基調講演

◆KDDIの5G x AI “つなぐチカラの進化”

KDDI株式会社 執行役員 先端技術統括本部長 兼 先端技術企画本部長

藤井 彰人 氏

◆データ駆動社会とデジタルガバナンス

株式会社インターネットイニシアティブ 代表取締役 社長執行役員

谷脇 康彦 氏

◆AIだからInterop! 〜 分散、協調 vs 集中、分断

株式会社デジタルガレージ 共同創業者 取締役/学校法人千葉工業大学 学長

伊藤 穰一 氏

Interop Tokyo 2025 実行委員長

慶應義塾大学 教授

村井 純 氏

◆【Internet x Space Summit 特別パネルセッション】

デジタルインフラを宇宙に広げるために我々が考えるべきこと

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授

神武 直彦 氏

トヨタ自動車株式会社 デジタル情報通信本部 デジタル変革推進部 主査

片岡 史憲 氏

IPNSIG

President

金子 洋介 氏

Interop Tokyo 2025 実行委員長

慶應義塾大学 教授

村井 純 氏

◆未来を担うインフラとしてのデータセンター 〜さくらインターネットの挑戦と展望〜

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

田中 邦裕 氏

◆文系人材のためのAIフル活用仕事術

一般財団法人 実用英語推進機構 代表理事

安河内 哲也 氏

◆LINEヤフー/SB Intuitionsで進めるマルチモーダルAIの研究開発とそのビジネス活用

LINEヤフー株式会社 DS統括本部4本部 本部長/SB Intuitions株式会社 取締役兼CRO

井尻 善久 氏

◆産業分野のサイバーセキュリティ政策について

経済産業省 大臣官房審議官(商務情報政策局担当)

奥家 敏和 氏

他、多数の講演を開催。

