¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î25ºÐµÇ°¼Ì¿¿½¸¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡Ö»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤Ç¡×
¾åÇòÀÐË¨²Î
¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡Øcharm charm¡ÙÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò¾þ¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ëºîÉÊ¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¤¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦±ÑÃ±¸ì¡Öcharm¡×¤«¤é¡£¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤ä¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤Î»×¤¤¤ä¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¡Ê¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤µ±¤¡Ë¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¡Öcharm¡×¤òÆó¤Ä½Å¤Í¤Æ¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¤Ï£±½µ´Ö¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Î¹¤Î»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»þ´Ö¤ÎÃæ¤òÉº¤¦¤è¤¦¤ÊËÜ¡×¤È¤¤¤¦¡£¥í¥±ÃÏ¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ï¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ë´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢´ä¤äÌÚ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤¹¥Ð¥ï·úÃÛ¤ÎÀº¿À¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤â¡Ö¼«Á³¤È¿´¤¬³«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤Î¾¯½÷¤È¤Î¤â¤Î¡£Î¹¤Î¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Áí¤¸¤Æ¡ÖÁ´Éô¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ç»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ±Ë¤°¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö100ÅÀËþÅÀ¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£¡Ö¤¤¤Ä¸«ÊÖ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£