Åì³¤ÂèÆó¸¶È¯¡¢Åì³¤Â¼¤ÎÂ¼Ä¹¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ
¡¡ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÅì³¤ÂèÆó¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡Ê±¿Å¾Ää»ßÃæ¡Ë¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼¤Î»³ÅÄ½¤Â¼Ä¹¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Â¼µÄ²ñ¤Ç¡Ö¹°èÈòÆñ·×²è¤ò´Þ¤àÅì³¤Â¼¤Î¶ÛµÞ»þÂÐ±þ¤¬¹ñ¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢Åì³¤ÂèÆóÈ¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¹©»ö¤¬´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡ØºÆ²ÔÆ¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ï¸©¤È¼þÊÕ£¶»ÔÂ¼¤ÎÆ±°Õ¤ä¼Â¼ÁÅª¤Ê»öÁ°Î»²ò¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÍÆÇ§¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¼óÄ¹¤Ï½é¤á¤Æ¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À§Èó¤ÎµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³ÅÄÂ¼Ä¹¤ÏÍÆÇ§¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åì³¤ÂèÆó¸¶È¯¤¬£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¿·µ¬À©´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯°ÂÁ´¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Â¼¤¬ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ·×²è¤ÎºöÄê¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¿å¸ÍÃÏºÛ¤¬¼«¼£ÂÎ¤ÎÈòÆñ·×²è¤ÎÉÔÈ÷¤òÍýÍ³¤Ë±¿Å¾º¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¿³Íý¤¬Â³¤¯¡£¼óÅÔ·÷Í£°ì¤Î¸¶È¯¤Ç£³£°¥¥í·÷Æâ¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó£¹£²Ëü¿Í¤ÈÁ´¹ñºÇÂ¿¤À¤¬¡¢ÈòÆñ·×²è¤ÎºöÄêµÁÌ³¤¬¤¢¤ë£±£´»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á¡¢£¶»ÔÄ®¤ÏÌ¤ºöÄê¤À¡£
¡¡°ÂÁ´ÂÐºö¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉÄ¬Äé¤Î»Ü¹©ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸¶ÅÅ¤¬´°Î»ÌÜÉ¸»þ´ü¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç£³ÅÙ±ä´ü¤·¡¢¸½ºß¤Ï£²£¶Ç¯£±£²·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£