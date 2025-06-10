¡ØÆÈ¿Èµ¶Áõ¡ÙÈï³²¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤È¤Ï¡©Ç¥¿±¡õº§Ìó¸å¤Ë´ûº§¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¡Ä¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡×¡ÖºÛÈ½¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¼è¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡´ûº§¼Ô¤¬ÆÈ¿È¤Èµ¶¤êÌ¤º§¼Ô¤È¸òºÝ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõ¡×¡£¼Â¤Ïº£¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇÀ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¡£ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ûº§¼Ô¤ÈÃÎ¤é¤º¡Ä¡ÈÆÈ¿Èµ¶Áõ¡É¤ÎÃË¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¿È¤Èµ¶¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â·º»öÈ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¨ÃÌ¶â¤ÎÁê¾ì¤ÏÄã³Û¡£ÁÊ¤¨¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡ÈÆÈ¿Èµ¶Áõ¡É¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿Èï³²¼Ô
¡¡º£Ç¯4·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¡£Êì¿Æ¤Î¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¡¢°ì¿Í¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¤À¤¬¡¢´ûº§¼Ô¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤ÆÆÈ¿Èµ¶Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î¤³¤È¡£°û¿©Å¹¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì°Õµ¤Åê¹ç¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Ïº£Ç¯Ãæ¤Ë·ëº§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢²¶¤â·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±¡¢º§Ìó¤ò¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈà¤ÎÃÎ¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï´ûº§¼Ô¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£ÅÚÆü¤âÍ·¤ó¤À¤êÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿¤ê¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«´ûº§¼Ô¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤éÍ§¤À¤Á¤¬Á´ÉôÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢Á´Éô¤½¤ÎÃÎ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Çº¤ó¤ÀËö¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢Áê¼êÃËÀ¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¡£Áê¼ê¤Î²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁê¼ê¤Ë¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¡ØÍÜ°éÈñÊ§¤¦¤«¤é»º¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤é»º¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌµ»ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¡¢·ë¶ÉºÛÈ½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Ï¡ÖºÛÈ½¤·¤Æ¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¡×¤È¶¨ÎÏÅª¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾Úµò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁê¾ì¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶â³Û¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÆÈ¿Èµ¶Áõ¤ÎÈï³²¤Ë¡Ä
¡¡¡ØÆÈ¿Èµ¶ÁõÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡ÙÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¤¥³¤µ¤ó¤âÈï³²¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆÈ¿È¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢1¥ö·î¤Û¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢°û¿©Å¹¤Ç½éÂÐÌÌ¤·¡¢¸òºÝ¤ò¤·¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ØÎ¥º§¼Ô¡¢Èà½÷»ý¤Á¤ªÃÇ¤ê¡Ù¤ÈÌÀ¼¨¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡¡
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ö4¥«·î¤Û¤É¤«¤Ê¤êÌ©¤Ê¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥Ç¡¼¥È¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤ÈºÊ»Ò»ý¤Á¤ÈÈ¯³Ð¡£¸½ºß¤Ï·¸ÁèÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áê¼ê¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·±óµ÷Î¥µ¤Ì£¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Åìµþ¤Ë²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¸Æ¤Ó¤Å¤é¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõ¡á²Ã³²¹Ô°Ù¤È¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×
¡¡ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·¿À¥Ù¥ê¥¿¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÅÄÃæ¹î¹¬ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌ±»öºÛÈ½¤Ç°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤·¤Æ¤â¶â³Û¤Ï¿ô½½Ëü±ß¡×¡ÖºÛÈ½¤Ç100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¿ôÇ¯Ã±°Ì¤ÎÄ¹´ü¸òºÝ¤äÇ¥¿±½Ð»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÄã³Û¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Þ¥¤¥³¤µ¤ó¤é¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ØÆÈ¿Èµ¶ÁõÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤À¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë5000É®¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï³ÆÃÏ¤ÎµÄ°÷¤ÎÊý¤È¤â¤ªÏÃ¤ò¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤ä¤Ï¤ê·ëº§¤äÍÜ°é¤ÎÄã²¼¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌäÂê¤À¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Í¡Ù¡ØÁá¤¯Ëº¤ì¤Æ¼¡¹Ô¤¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¼«Ê¬¤ò¤¹¤´¤¯ÀÕ¤á¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤¬ÆÈ¿Èµ¶Áõ¤ò²Ã³²¹Ô°Ù¤È¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÍÞ»ß¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ì±»öÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â³ÛÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òº£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð·º»öÈ³²½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¼¨ÃÌ¤ÎºàÎÁ¡¢¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë