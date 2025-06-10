M¡Ý1¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¡Ä¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤¬ÃÇ¸À¡Ö¤¦¤ó¡¢´ä°æ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê73¡Ë¤¬M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¥Ï¥é¥¤¥Á¤ò¤É¤¦¤ß¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼ã´³¥¥ìµ¤Ì£¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢µð¿Í¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈM¡Ý1¤Ç»Ê²ñ¤È¤«¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¿³ºº°÷¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â´ä°æ¤¯¤ó¤Ïµ¤³Ú¤ÊÊý¤Ë¤¤¤¯¤ä¤ó¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Î¥³¥Þ¤È¤«¡Ä¡×¤È2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾¤·¤¿¡£´ä°æÍ¦µ¤¡Ê38¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ü¥½¥Ã¤È¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Í¡¢¥³¥¤¥Ä¡¢³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
µð¿Í¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Í¡×¤È´ä°æ¤ò»Ø¤µ¤·¤ÆÀä»¿¤·¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Í¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ë¿Í¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ä°æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
ß·Éô¤¬¡ÖM¡Ý1½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Ë¿³ºº°÷¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤±¤Æ¤¤¤¯¡£½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤È¤¤Ëµð¿Í»Õ¾¢¤¬¥ª¥ì¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µð¿Í¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤¢¤Î¡Á¥¢¥Ë¥á¤È¤«¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£¡Ö¥ª¥ì¡¢¤³¤ì¤ï¤«¤é¤ó¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¼¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤Ò¤¶¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£µð¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢´ä°æ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÃÇ¸À¤·¡¢¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤¿¡£