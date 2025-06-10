ENHYPEN¡¢»ß¤Þ¤é¤Ì²÷¿Ê·â¡ª¿·AL¡ØDESIRE¡§UNLEASH¡ÙÈ¯Çä5Æü¤Ç¡È¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡ÉÃ£À®
ENHYPEN¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¤Ç¡È¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢È¿Â§µé¤Î¥á¥¬¥Í¡ß¥¹¡¼¥Ä»Ñ
6·î10Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäÎÌ½¸·×¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ï¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Ï¡¢Á°Æü¡Ê9Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç200Ëü7983Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØORANGE BLOOD¡Ù¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROMANCE : UNTOLD¡Ù¤ËÂ³¤¡¢3ÈÖÌÜ¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡ÉºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Ï¡¢6·î5Æü¤ÎÈ¯Çä½éÆü¤«¤é°ÛÎã¤Î¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÆü¤À¤±¤Ç189ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢ENHYPEN¤ÎÎòÂå¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î½éÆüÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥ÉiTunes¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢6·î5Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î4ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ï¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¡¢6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î3ÆüÏ¢Â³¤ÇÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç¤Ï¡¢½é½µ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬30Ëü6000Ëç¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇ¹â¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê6·î16ÆüÉÕ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ENHYPEN¤Ï¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBad Desire¡ÊWith or Without You¡Ë¡Ù¤â²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Bugs¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¡¢AWA¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àµÞ¾å¾º²»³ÚTOP100¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ë¤â2Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ØBad Desire¡ÊWith or Without You¡Ë¡Ù¤ÎMV¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢¸ø³«¤«¤é5Æü¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2000Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
ENHYPEN¤Ï¡ÖDESIRE : UNLEASH¡×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë¡¦Î¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖENHYPEN¡ØDESIRE : UNLEASH¡ÙPOP-UP STORE¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Î¤Û¤«¡¢¼ê»æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î14Æü¤Þ¤Ç¥½¥¦¥ë¡¦ÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Spotify¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMAISON ENHYPEN SEOUL¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¾¡¼¥ó¤ä¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄê¤á¡Ù¤Ï¡¢½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5ºîÉÊÏ¢Â³ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2022Ç¯9·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Ç½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÂçÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£