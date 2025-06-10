½÷ÀÈïµ¿¼Ô¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤ÄÈ¯³Ð¢ªÎ±ÃÖ»ÜÀß¤ò¸©Æâ1¥«½ê¤Ë½¸Ìó¡¡Ê¡Åç¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¡ÖËÜËöÅ¾ÅÝ¡×¤ÈÈãÈ½
Ê¡Åç¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï6·î2Æü¡¢¸©Æâ¤Î½÷ÀÈïµ¿¼Ô¡¦Èï¹ð¿Í¤ò·´»³ËÌ·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ»ÜÀß1¤«½ê¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÛ¸î³èÆ°¤Ø¤ÎÀ©Ìó¤ä²ÈÂ²ÌÌ²ñ¤Îº¤Æñ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸ûÎ±¾ì½ê¤ÎÅ¬ÀµÇÛÃÖ¤È·º»ö»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤ÇÎ±ÃÖÃ´Åö´±¤Ë¤è¤ë½÷ÀÈïµ¿¼Ô¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¡Åç¸©·Ù¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë½÷ÀÍÑÎ±ÃÖ»ÜÀß¤ò½¸Ìó¤·¡¢2024Ç¯3·î¤«¤é·´»³ËÌ·Ù»¡½ð¤ò½÷ÀÀìÍÑÎ±ÃÖ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¸©ÆâÍ£°ì¤Î½÷À¸ûÎ±¾ì½ê¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±²ñ¤Ï»öÁ°¶¨µÄ¤Ê¤¯°ìÊýÅª¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¤ËÊÒÆ»1»þ´Ö°Ê¾åÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÜ¸«¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¡×
·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ³Æ»ÙÉô¤«¤é·´»³ËÌ·Ù»¡½ð¤Þ¤Ç¤ÎÊÒÆ»µ÷Î¥¤¬46¡Á106¥¥í¤ËµÚ¤Ó¡¢¡Ö·´»³»ÙÉô°Ê³°¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ËÊÒÆ»1»þ´Ö°Ê¾åÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤ÎÈïµ¿¼ÔÅù¤ÎÀÜ¸«¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤·¤¿47Ì¾¤Î²ñ°÷¤Î¤¦¤Á43Ì¾¤¬½¸Ìó²½¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢»¿À®¼Ô¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÌ²ñ¼¼¤¬1¼¼¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÊÛ¸î»Î¤ÎÀÜ¸«¤¬¶¥¹ç¤·¡¢¡Ö1»þ´Ö°Ê¾åÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤äÀÜ¸«¤òÃÇÇ°¤·¤¿²ñ°÷¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Èïµ¿¼Ô¤Î´Ä¶Ä´À°¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤êºÆÈÈ¤Ë»ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢³°¹ñ¿Í»ö·ï¤ÇÄÌÌõ¿Í¤È¤ÎÆüÄøÄ´À°¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡ÖÉÏº¤¤Ë¤è¤ê¿ÈÂÎ¹´Â«¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¡×
²ÈÂ²¤ÎÌÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
·èµÄ¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼èÄ´¤Ù¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤«¤éÀÜ¸«¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖÉÏº¤¤Ë¤è¤êÎ¹Èñ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¹´Â«¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
Æ±²ñ¤ÏÀÈÈºáËÉ»ß¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ë½¸Ìó²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ±ÃÖÃ´Åö´±¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¶µ°éÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¶¯²½¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍ½»»¤È¿Í°÷³ÎÊÝ¤ÈÇÛÃÖ¡¢¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½Åù¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ÎÈïµ¿¼ÔÅù¤ËÉÔÍø±×¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¼êÃÊ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡Ö½÷À¤ÎÈïµ¿¼ÔÅù¤ÎÀÈï³²¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À¤ÎÈïµ¿¼ÔÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÍø±×¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ê¿Åù¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£