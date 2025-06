½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQs¤ËÄ¾±Ä°ì¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ªReD(¥ì¥Ã¥É)

「ReD(レッド)」は、2025年7月より渋谷ヒカリエ ShinQsに直営一号店をオープンします!

ReD(レッド)

店舗名 :ReD 渋谷ヒカリエ ShinQs店

住所 :〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 4階

営業時間:平日・土 11:00〜21:00/日・祝 11:00〜20:00

インナーをはじめとする幅広いラインナップを揃えた「ReD」は、着るだけで血行促進・疲労回復をサポートする“24時間リカバリーウェア”です。

■取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア(男性用、女性用)、スリープウェア(男女兼用)

カジュアルウェア(男女兼用)、グッズ

渋谷ヒカリエ ShinQs

(C)Shibuya Hikarie

ReDは血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアです。

8つの天然鉱石を配合した血行促進繊維VITALTECH(R)が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進します。

■血行促進繊維VITALTECH(R)(バイタルテック)

血行促進繊維 VITALTECH(R) イメージ(1)

いかに薄く生地を開発できるか。

それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。

ReDに使用されている血行促進繊維「VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジー。

極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。

この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。

■VITALTECH(R)による血行促進のメカニズム

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進。

血行促進により疲労回復などを叶えます。

血行促進繊維 VITALTECH(R) イメージ(2)

血行促進繊維 VITALTECH(R) イメージ(3)

■ReDの主なリカバリー効果 (一般医療機器)

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の5つの効果が期待できます。

リカバリー効果

血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェア「ReD」で、健康で美しく生き生きとした人生=VITAL LIFEを応援していきます。

