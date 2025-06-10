»ÔÄ¹¤Î¼Õºá¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ä6·îµÄ²ñ¤¬³«²ñ¡¡·§ËÜ»Ô¡¡
·§ËÜ»ÔµÄ²ñ¤Î6·îÄêÎã²ñ¤¬10Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢ÂçÀ¾°ì»Ë¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¤«¤º¤Õ¤ß¡Ë»ÔÄ¹¤¬»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤ÇÁê¼¡¤°»ö¸Î¤ä±¿¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ÔÄ¹¤Î¼Õºá¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ä6·îµÄ²ñ¤¬³«²ñ¡¡·§ËÜ»Ô¡¡
·§ËÜ»Ô¡¡ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×
ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢3·î¤Ë»ÔÅÅ¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Æ¾è°÷¤È¾èµÒ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»ÔÅÅ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÂçÊÑ¸·¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÅÅ¤ÎÃ¦ÀþËÉ»ßºö¤äÂ®ÅÙ·×¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌó8²¯8900Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤âÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·îÄêÎã²ñ¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºßÂð°åÎÅ,
³ùÁÒ,
Áòº×,
²£ÉÍ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÀÅ²¬