ZIPANG OPERAが新体勢となって初となる最新のアーティスト写真を解禁した。 この春、メンバーの心之介がソロ活動に専念するためグループを卒業、新体勢として新たなスタートを切ったばかりのZIPANG OPERA。 今回のアーティスト写真は、これまでのバーチャルなイメージを一新。ブラックの衣装に身を包み、シンプルだが洗練された大人な雰囲気を醸し出している。また、背景には幕のようなものが映し出され、中央で静かに佇む3人には、うっすらとスポットライトが当たっており、まるで、これから何か始まるような、嵐の前の静けさを感じさせる一枚に仕上がっている。 6月16日には、福澤のレギュラーラジオ番組「福澤侑のNEXT STAGE with YUU」(TOKAI RADIOにて毎週月曜26:00〜26:30)に3人が集結。現体勢になり始めてのトークを披露する予定だ。 「福澤侑のNEXT STAGE with YUU」放送日時:毎週月曜日26:00~26:30放送局:TOKAI RADIODJ:福澤 侑番組URL: https://www.tokairadio.co.jp/program/nextyuu/ 関連リンク◆ZIPANG OPERA オフィシャルサイト

